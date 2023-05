Berlusconi reaparece em vídeo e diz-se “pronto para voltar ao trabalho”

Ainda internado no hospital, antigo governante italiano faz aparição “messiânica” para contar a história do seu partido e promete continuar “batalhas pela liberdade”.

Os delegados à convenção do partido Força Itália que decorre este fim-de-semana em Milão puseram-se de pé para aplaudir o regresso de Silvio Berlusconi. Não em pessoa, mas através de um vídeo de 20 minutos que gravou no hospital onde ainda está internado. Rodeado por um cenário que nada tinha de hospitalar, antes decorado com cartazes do partido, as bandeiras italiana e da União Europeia e dois livros, o Cavaliere assegurou que está “pronto para voltar ao trabalho”.

É a primeira declaração pública feita por Berlusconi, de 86 anos, desde que o ex-primeiro-ministro italiano foi internado nos cuidados intensivos, no início de Abril, e lhe foi diagnosticada uma leucemia.

“Nunca parei, nem mesmo nas últimas semanas. Trabalhei sobre a nova estrutura do partido e estou pronto a voltar ao trabalho e a lutar ao vosso lado as nossas batalhas pela liberdade”, disse Berlusconi no vídeo, citado pela Reuters. O jornal La Repubblica descreve o ambiente “messiânico” que se viveu na convenção partidária assim que o antigo governante falou aos seus discípulos, dizendo: “Aqui estou. Estou aqui por vós, a vestir camisa e blazer pela primeira vez num mês.”

O agora senador, cujo partido integra a coligação de direita do Governo de Giorgia Meloni, está em situação “estável” numa enfermaria do Hospital San Raffaele, em Milão, mas não se sabe ainda quando vai ter alta. Berlusconi terá pressionado os médicos a deixarem-no sair a tempo de participar na convenção do Força Itália, tendo sido contrariado não só pelo pessoal hospitalar que o acompanha mas também por familiares.

“Nas últimas semanas tenho sentido o carinho de tanta gente, incluindo dos meus adversários políticos a quem obviamente agradeço, mas foi o vosso apoio, o vosso abraço que me ajudou, mais do que qualquer outra coisa, a ultrapassar uma pneumonia muito perigosa”, diz Berlusconi no vídeo.

Os problemas de saúde têm sido uma constante na vida do antigo governante nos últimos anos, particularmente em 2020, quando contraiu covid-19 e esteve várias vezes internado devido a complicações associadas à doença.

A intervenção de um dos mais longevos protagonistas da vida política italiana (e europeia) centrou-se sobretudo na história do Força Itália, contada de um modo muito pessoal, na qual Berlusconi explicou que entrou na vida política activa, há 30 anos, “para salvar a Itália do comunismo”.

Apesar de actualmente o Força Itália não ter a pujança eleitoral de outrora e de ser o terceiro partido na coligação, o também multimilionário descreveu no vídeo o seu partido como “a espinha dorsal deste governo” e “o pilar essencial e leal desta maioria”.