De Barquinha a Bombália, os Expresso Transatlântico vão navegando rumo a um novo disco

Seis meses depois de publicarem o single Barquinha, que contou com a participação de Conan Osíris, os Expresso Transatlântico regressam com novo single e videoclipe, Bombália, que chega esta sexta-feira às plataformas digitais. O trio formado por Gaspar Varela (guitarra portuguesa), Sebastião Varela (guitarra eléctrica) e Rafael Matos (bateria) conta aqui com a participação de outros músicos, como já sucedera antes: Tiago Martins (baixo), Zé Cruz (teclados) e Iúri Oliveira (percussões). Este é o segundo tema de um álbum que o grupo conta editar ainda este ano, depois da sua estreia com o EP Expresso Transatlântico (2021), de onde saíram quatro videoclipes: Primeira Rodada, Azul Celeste, Alfama, Texas e Quando Neptuno deu à Costa.

O presente videoclipe foi realizado por Sebastião Varela e é protagonizado por João Cachola, nele participando os três membros do grupo (Gaspar, Sebastião e Rafael). A produção é de Diogo Varela Silva, Gaspar Varela e Rafael Matos, com adereços e grafismo de Beatriz Mestre. O que é Bombália? Os Expresso Transatlântico explicam: “É respirar, gritar, chorar. É liberdade e, acima de tudo, é dar um pezinho de dança com dois copos na mão.”