Porque são os pássaros e o seu canto bons para a nossa saúde mental

Dois estudos publicados no ano passado na revista Scientific Reports afirmam que ver ou ouvir aves pode ser bom para o nosso bem-estar mental. A investigação tem demonstrado, de forma consistente, que um maior contacto e interacção com a natureza estão associados a uma melhor saúde do corpo e do cérebro.

