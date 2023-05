Fim-de-semana na TV: Sangue do Meu Sangue, Donna Summer e o Paraíso numa Nuvem

CINEMA

A Casa Torta

Nos Studios, sábado, 15h30

Um imigrante que fez fortuna em Inglaterra é encontrado morto na sua mansão. Sophia, uma das netas, procura um detective (e ex-amante) para investigar. Ele não tarda a perceber que qualquer pessoa da família teria motivos para assassinar o patriarca. Baseado no romance de Agatha Christie, o filme é realizado por Gilles Paquet-Brenner e conta com interpretações de Max Irons, Glenn Close, Terence Stamp, Max Irons, Stefanie Martini, Gillian Anderson e Christina Hendricks.

Raparigas Rebeldes de Paradise Hills

Cinemundo, sábado, 16h

Depois de recusar um casamento arranjado, a jovem Uma é enviada para um colégio especializado em “domesticar” meninas desobedientes. Resolve fugir assim que se apercebe de que algo está a retirar às raparigas toda e qualquer capacidade de pensar. Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Jeremy Irvine, Arnaud Valois, Eiza González e Milla Jovovich assumem as personagens da primeira longa-metragem dirigida por Alice Waddington.

Corpos, Corpos, Corpos

TVCine Top, sábado, 21h30

Um grupo de jovens adultos reunidos numa mansão remota, um bolo alucinogénico, um jogo que corre mal, um furacão lá fora, um assassinato lá dentro, muitas discussões, péssimas decisões e notas de terror (e humor) a ajudar à festa. Eis os condimentos do filme slasher de Halina Reijn, escolhido para fazer as honras de abertura do Motelx 2022.

Sangue do Meu Sangue

RTP2, sábado, 23h29

Márcia (Rita Blanco) tem dois filhos: Cláudia (Cleia Almeida) e Joca (Rafael Morais). Mãe solteira, vive no Bairro Padre Cruz, em Lisboa, com a irmã, Ivete (Anabela Moreira), que a ajudou a criar os filhos e os ama como seus. Duas situações vão abalar a família: Cláudia apaixona-se por um professor da faculdade, casado; e Joca, um pequeno traficante cadastrado, contrai uma dívida com um homem perigoso. Márcia e Ivete preparam-se para o pior, mas o seu amor incondicional é capaz de tudo.

Escrito e realizado por João Canijo, o filme esteve em competição no Festival de San Sebastian, onde foi distinguido com uma menção honrosa e o prémio da crítica internacional, e foi muito galardoado em Portugal.

A Vida Secreta de Walter Mitty

AXN White, domingo, 21h25

Walter Mitty (Ben Stiller) passa a vida a sonhar acordado. Para fugir ao tédio, ao vazio e à mesmice do quotidiano, entrega-se a devaneios que o levam a cenários de aventura e romance onde pode ser quem quiser. Mas a sua tranquilidade é posta em causa quando o seu posto de trabalho é ameaçado e ele não tem alternativa senão descer das nuvens e enfrentar os duros contornos da realidade. Mais do que uma mera transição ou mudança de postura, a atitude de Mitty será o início de toda uma nova forma de ver o mundo.

Além de protagonista, Stiller ocupa a cadeira de realizador nesta adaptação do conto homónimo de James Thurber, originalmente publicado na The New Yorker em Março de 1939. O elenco inclui também Kristen Wiig, Adam Scott, Sean Penn e Shirley MacLaine.

O Conselheiro

AXN, domingo, 21h55

Um advogado americano deixa-se envolver no perigoso mundo do narcotráfico. Recebe uma proposta irrecusável que se revela uma decisão fatal que o levará a si, e às pessoas que ama, a uma verdadeira descida aos infernos. Com realização de Ridley Scott e argumento original do romancista Cormac McCarthy, O Conselheiro é uma história de acção e suspense com um elenco de luxo: Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz, Brad Pitt, Javier Bardem e Bruno Ganz, entre outros.

Um Amigo Extraordinário

RTP1, domingo, 00h

Dirigido por Marielle Heller, este filme biográfico debruça-se sobre a amizade improvável entre Fred Rogers (1928-2003), o anfitrião de um famoso programa infantil americano, e um jornalista. Este é ficcionado na personagem de Lloyd Vogel, mas tem correspondência na vida real em Tom Junod. Matthew Rhys surge na pele do repórter; Tom Hanks na de Rogers.

SÉRIE

Sort of

Fox Life, sábado, 21h40

Focada na identidade de género, tem como personagem principal Sabi (Bilal Baig), jovem millennial de género fluido que navega as expectativas sociais, culturais e familiares, enquanto procura o seu lugar num mundo em transição. A série canadiana entra na segunda temporada, com oito novos episódios para ver aos sábados, sempre em dose dupla.

DOCUMENTÁRIOS

Paraíso

RTP2, sábado, 3h32

Mais de 40 anos depois de ter saído do Brasil para Portugal, Sérgio Tréfaut voltou ao país natal para rodar este filme focado num grupo de cantores de idade avançada que actuavam todos os dias nos jardins do Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. As filmagens acabaram pouco antes do início da pandemia. Diz o trailer que “é uma homenagem a uma geração vítima do genocídio do Estado que decorre no Brasil desde o início de 2020”.

Love to Love You, Donna Summer

HBO Max, domingo, streaming

Estreia. A biografia de Donna Summer (1948-2012), rainha do disco e ícone feminista, é documentada através de filmagens inéditas, vídeos caseiros, fotografias, escritos, gravações, entrevistas e outros materiais – um acervo valioso que foi recolhido graças ao acesso privilegiado de Brooklyn Sudano, filha de Summer, que co-realiza o filme com o oscarizado Roger Ross Williams. O documentário teve estreia mundial na última Berlinale.

MÚSICA

Festival Artes À Vila

RTP2, domingo, 1h22

Durante a pandemia, as Artes à Vila nunca deixaram de se manifestar. Ora online, ora em formato misto, o festival foi fazendo eco a partir do Mosteiro da Batalha. Em Junho de 2022, retomou o carácter puramente presencial, com o público a reentrar nas Capelas Imperfeitas para escutar Hélder Bruno, Paulo de Carvalho, Pedro Mestre e Valter Lobo.

TEATRO

Nuvem

RTP2, sábado, 22h03

Numa série de acontecimentos que aparentam não ter ligação entre si – onde entram, por exemplo, uma erupção vulcânica na Islândia, o desaparecimento de um famoso numa ilha do Atlântico e um terreno baldio “a causar desconforto pelo seu intenso cheiro”, descreve a sinopse –, o reencontro de quatro pessoas mostra que “tudo é nuvem”.

O texto traz a assinatura de Carlos Manuel Rodrigues e ganhou, em 2022, o Prémio Miguel Rovisco - Novos Textos Teatrais, promovido pelo Teatro da Trindade. A encenação é de Daniel Gorjão; a interpretação, de Ana Valentim, Carla Gomes, David Gomes e Vera Cruz.

PRÉMIOS

Prémios Sophia

RTP2, domingo, 22h

Transmissão da cerimónia de entrega dos prémios atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema, no Casino Estoril. O filme Alma Viva, primeira longa-metragem da luso-francesa Cristèle Alves Meira, é o concorrente mais forte, com 13 nomeações. Seguem-se, com menos duas cada um, Nunca Nada Aconteceu, de Gonçalo Galvão Teles, e Restos do Vento, de Tiago Guedes.

Além de anunciar os vencedores dos galardões em 23 categorias, a 12.ª edição, que tem como tema O Ano de Todas as Histórias, distingue o argumentista e realizador Carlos Saboga com o Prémio Sophia Carreira.

INFANTIL

Rei Tweety

Cartoon Network, sábado, 14h30

Do universo Looney Tunes chega este filme protagonizado pelo passarinho amarelo que passa a vida a atormentar Silvestre. Tweety fica a saber que está na linha de sucessão para rei de uma ilha paradisíaca, dado que a rainha desapareceu. O gato (leal?) e a Avozinha (sedenta de férias) acompanham-no na viagem.

Foto Rei Tweety DR

Bikes - Uma Aventura Sobre Rodas (VP)

Cinemundo, domingo, 8h25

Speedy é uma jovem bicicleta de montanha que sonha ser atleta profissional e passa horas a treinar a velocidade e a resistência. Um dia, chega à sua cidade uma bicicleta com motor a gasolina que tenta convencer os habitantes das vantagens dessa forma de locomoção. Mas Speedy e os amigos não se deixam seduzir. Além de preferirem dar aos pedais, começam a preocupar-se com os níveis de poluição.