“O Baixo Alentejo no Coração de Lisboa”: região sobe ao palco em Junho

Concertos de António Zambujo e Luís Trigacheiro são o destaque de uma iniciativa que os municípios do distrito de Beja vão promover, em Junho, em Lisboa, para divulgar o melhor que a região "tem para oferecer", foi hoje anunciado.

O evento "O Baixo Alentejo no Coração de Lisboa" vai decorrer a 4 de Junho, no Capitólio, numa organização da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (CIMBAL), que junta 13 dos 14 municípios do distrito de Beja, com excepção de Odemira.

"Este evento especial tem como objectivo principal promover a rica herança cultural e gastronómica do Baixo Alentejo", revelou a CIMBAL, em comunicado enviado à agência Lusa.

De acordo com a comunidade intermunicipal, a iniciativa tem entradas livres e faz parte do projecto "Património Cultural Imaterial do Baixo Alentejo - Protecção, Valorização, Promoção e Divulgação", financiado pelo programa operacional regional Alentejo 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

O programa inclui actuações de António Zambujo, acompanhado pelo Rancho de Cantadores da Aldeia Nova, de Luís Trigacheiro e dos grupos Cantadores do Alentejo e Oh Laurinda.

A par disso, "existirão acções de degustação de produtos regionais, provas de vinhos e mostra de artesanato, entre outras actividades", revelou a CIMBAL.

A comunidade intermunicipal acrescentou que o evento "vai ser uma jornada cultural única, que visa combinar o património cultural imaterial aos produtos locais e endógenos de elevada qualidade".