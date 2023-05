TAP: comissão de inquérito informa Santos Silva de nova fuga de informação

O presidente da comissão de inquérito à TAP informou esta terça-feira o presidente da Assembleia da República de nova fuga de informação de documentos que estão no arquivo da comissão, segundo o ofício a que a Lusa teve acesso.

“Vimos informar que tomámos hoje conhecimento, através dos meios de comunicação social, de nova divulgação pública de conteúdos, documentos e elementos que se encontram no arquivo documental desta comissão”, lê-se no documento assinado por António Lacerda Sales, endereçado a Augusto Santos Silva, cujo assunto é “comunicação de nova fuga de informação”.

Em causa estão informações divulgadas esta terça-feira pelo Correio da Manhã de comunicações trocadas entre membros do Governo sobre a exoneração por justa causa da ex-presidente executiva da TAP.

O anterior presidente da comissão de inquérito, Jorge Seguro Sanches, tinha já pedido a intervenção de Santos Silva num caso semelhante de divulgação de documentos enviados à comissão, publicados em órgãos de comunicação social, o que levou o presidente da Assembleia da República a abrir uma investigação interna.

O Correio da Manhã titula, na sua edição desta terça-feira, que Medina quis o despedimento rápido dos gestores da TAP. Além de Christine Ourmières-Widener, então CEO da companhia aérea, o Governo decidiu demitir o presidente do conselho de administração, Manuel Beja.

O jornal refere um email enviado pelo chefe de gabinete do ministro das Finanças ao secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, no qual indica que Fernando Medina tem interesse em que o processo de despedimento seja tratado com extrema urgência.

A anterior fuga de informação também incide sobre a sustentação jurídica do processo de despedimento, revelando visões diferentes entre o ministério liderado por Medina e o Ministério das Infra-Estruturas, liderado por João Galamba.

O Governo anunciou a 6 de Março o despedimento dos ex-líderes da TAP, aquele email tem data de 8 de Março, e dia 13 de Março é o último dia dos dois gestores foi a 13 de Abril.