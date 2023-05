Este ministro esconde mal o ambiente de fim de ciclo em que vive, ao fim de oito anos na equipa do ME e de meses da segunda grande guerra que um governo maioritário do PS faz aos professores.

Ao fim de seis meses de um dos mais persistentes dos movimentos de contestação que tem tido que enfrentar, o Governo publicou há uma semana um novo regime de concurso para os educadores e professores do Ensino Básico e Secundário (Decreto-lei n.º 32-A/2023). Para o estudo do impacto dos processos de luta social na negociação, o decreto é interessante sobretudo pelas marcas que traz das vitórias do movimento dos professores e, ao mesmo tempo, da persistência de opções do Ministério da Educação (ME) que suscitaram a rejeição geral na classe docente.