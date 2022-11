Ministério propõe conselhos locais de directores para escolherem professores

Negociações com os sindicatos de professores prosseguem nesta terça-feira.

O Ministério da Educação propôs aos sindicatos, nesta segunda-feira, que alguns professores possam vir a ser seleccionados por um conselho local de directores e o aumento de dez para 23 do número de Quadros de Zona Pedagógica, segundo adiantaram sindicalistas presentes nas sessões de negociação desta segunda-feira. Haverá novas rondas nesta terça-feira.

É uma medida “gravosa e perigosa”, reafirmou o coordenados do Sindicatos de Todos os Professores (Stop), André Pestana, sobre a selecção de professores pelos directores. Já quanto às alterações nos QZP, André Pestana realçou que “vai ao encontro daquilo que o Stop já defendia há muito tempo”. O dirigente sindical adiantou que questionou da Educação o ministro se os docentes teriam possibilidade de escolher em que quadro ficam após o desdobramento daquele a que estão actualmente vinculados, mas sem que João Costa esclarecesse. “Caso contrário, poderá haver muitos docentes prejudicados”, alertou.

Quando vinculam, os professores começam actualmente por ficar afectos aos Quadros de Zona Pedagógica, com dimensões superiores a um distrito, o que os obriga a dar aulas em escolas que podem distar mais de 60 quilómetros umas das outras.

O Ministério da Educação propôs também que os concursos destinados aos professores do quadro se passem a realizar de cinco em cinco anos em vez dos quatro actuais. Nesta terça-feira, as reuniões negociais prosseguem com a Federação Nacional dos Professores e a Federação Nacional da Educação.