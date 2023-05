Os negócios da China não vão acabar tão cedo

Custa a imaginar, mas a história mostra que a globalização pode ter fim. Entre 1870 e o início da Primeira Guerra Mundial, o mundo assistiu a um episódio inédito de aprofundamento das relações económicas internacionais. Em 1913, as exportações de mercadorias representavam 7,9% do PIB mundial, quase o dobro do valor registado meio século antes, dando conta de uma verdadeira globalização das trocas (e não só). Em 1950, porém, após três décadas e meia de guerras, crises financeiras e tensões políticas, o peso do comércio internacional no PIB regrediu para valores do século anterior (os dados são da OCDE, baseados nos trabalhos de Angus Maddison).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt