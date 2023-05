Ivan van Kalmthout é o novo director artístico do Teatro Nacional de São Carlos

O neerlandês Ivan van Kalmthout vai suceder a Elisabete Matos na direcção artística do Teatro Nacional de São Carlos (TNSC). O futuro titular do cargo distinguiu-se entre os cinco finalistas do concurso internacional lançado em Fevereiro “pela sua apresentação programática para a realidade dos próximos anos, aliada a um sólido curriculum e longa experiência de direcção artística, gestão e programação de corpos artísticos”, justificou o Ministério da Cultura (MC) num comunicado enviado à imprensa, citando o júri.

O novo director artístico do TNSC, actualmente director-geral do Concurso Internacional de Canto de Hertogenbosch, entra em funções a 1 de Julho, para um mandato que terminará a 30 de Junho de 2027.

Escolhido pelo MC sob proposta da administração do Organismo de Produção Artística (Opart), que tutela conjuntamente o São Carlos e a Companhia Nacional de Bailado, o júri do concurso foi composto pela presidente deste organismo, Conceição Amaral, pelo vogal Rui Morais, pelo administrador do Centro Cultural de Belém e curador Delfim Sardo, pelo encenador e ex-director do Teatro Nacional São João Nuno Carinhas e pelo musicólogo Rui Vieira Nery.

A larga experiência de Ivan van Kalmthout na direcção artística e na gestão de equipas de vários teatros europeus, como o Staastoper Unter den Linden de Berlim e o Gran Teatre del Liceu, em Barcelona, é um dos elementos destacados pelo júri, a par do “conhecimento da realidade actual do mundo lírico”, fruto de um trabalho “desenvolvido nos últimos anos no âmbito de concursos internacionais, como director-geral do Concurso Internacional de Canto de Hertogenbosch, e como director executivo do Mahagonny Opera Group (Londres) na produção de ópera contemporânea”.

Seleccionado entre 22 candidatos —​ sete deles portugueses ou residentes em Portugal e 15 estrangeiros —, Ivan van Kalmthout sobressaiu ainda por ter uma proposta programática que se adaptou ao novo e “complexo” período de transição do TNSC: a instituição lisboeta estará encerrada durante metade do mandato desta nova direcção, entre Janeiro de 2024 e Dezembro de 2025, devido a obras de requalificação do edifício financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência, tendo reabertura prevista para Março ou Abril de 2026.

Nesse sentido, os candidatos foram chamados a ter em conta um plano de digressão nacional, com parcerias e co-produções que activem a programação do teatro durante o fecho de portas.

Segundo o júri, o novo director do TNSC “apresenta uma proposta ambiciosa mas realista, que equilibra a apresentação do repertório canónico com a abertura à composição contemporânea, bem como a inserção na rede internacional de produção operática com a aposta no desenvolvimento da carreira de jovens intérpretes nacionais e na promoção do repertório português, ao mesmo tempo que visa a formação de novos públicos e o reforço do programa educativo do teatro em permanente articulação com os parceiros do território nacional e com os seus congéneres europeus”.

Outro factor que pesou na escolha de Ivan van Kalmthout foi a sua “longa experiência organizativa” e a preocupação de “fazer funcionar”, tanto a nível interno como no diálogo com agentes exteriores, passando por estratégias de captação de públicos e de relacionamento com escolas e pela criação de um centro de estudo. A "atenção inscrita na proposta aos Estúdios Victor Cordón” foi outro dos aspectos valorizados na candidatura, bem como a atenção à colaboração com teatros congéneres.

“A capacidade de adaptação a contextos geográficos tão diferentes, e a sua capacidade de comunicação aliada ao facto de dominar seis a sete línguas, certamente facilitarão a sua integração rápida nas equipas e o constante contacto internacional que o TNSC necessita”, assinala ainda o comunicado