Papa Francisco defende urgência de gestos humanos na Ucrânia em encontro com Zelensky

O Papa Francisco afirmou este sábado ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no Vaticano, que há uma necessidade urgente de gestos humanos na Ucrânia devastada pela guerra. Os temas da conversa, num encontro que durou cerca de 40 minutos, estiveram relacionados com "a situação humanitária e política na Ucrânia, causada pela actual guerra", referiu o Vaticano em comunicado.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o Papa deu nota das suas "constantes orações" testemunhadas pelos "vários apelos públicos" que fez, ao "rezar ao Senhor pela paz desde Fevereiro do ano passado". "Ambos [os líderes] concordaram na necessidade de prosseguir os esforços humanitários de apoio à população", salientou.

O Papa Francisco realçou ainda a "necessidade urgente de gestos de humanidade para com as pessoas mais frágeis, as vítimas inocentes do conflito", afirmou o porta-voz do Vaticano. Por sua vez, Zelensky manifestou ao Papa a "grande honra" em vê-lo, enquanto segurava a mão junto ao seu coração, tendo o pontífice agradecido "a visita", como mostram as imagens televisivas no início do encontro.

O Papa ofereceu ao Presidente da Ucrânia uma obra de arte em bronze representando um ramo de oliveira, símbolo da paz, bem como a Mensagem para a Paz deste ano, a encíclica sobre a Fraternidade e a Amizade Social e uma documento sobre a paz na Ucrânia. O líder ucraniano, por seu turno, ofereceu-lhe uma obra de arte feita com um colete à prova de bala e um quadro intitulado Perda, sobre a morte de crianças durante o conflito.

Este foi o primeiro encontro do Papa Francisco com o Presidente ucraniano desde o início da guerra, apesar da audiência a 8 de Fevereiro de 2020, quando falaram sobre "a situação humanitária e a procura da paz" no contexto do conflito que já assolava a Ucrânia desde 2014.

Esta nova reunião surge no âmbito da missão de paz do Vaticano, anunciada pelo Papa no voo de regresso da recente viagem à Hungria. Ainda assim, de acordo com uma fonte do Vaticano, em declarações à comunicação social russa, o encontro "não estava directamente relacionado" com essa missão e que Zelensky solicitou o encontro com Francisco "apenas há alguns dias".

Além disso, o encontro ocorre numa altura em que se espera uma contra-ofensiva ucraniana iminente, com a qual Kiev pretende recuperar grande parte do território ocupado pelo Exército russo. Por todas estas razões, a reunião suscitou grandes expectativas, segundo a agência Efe, pois muitos esperavam que fosse um ponto de partida para negociações difíceis e complexas, nomeadamente a questão humanitária.

No dia 27 de Abril, o Papa Francisco recebeu o primeiro-ministro ucraniano, Denys Shmyhal, que reiterou o seu convite para visitar a Ucrânia, viagem à qual Francisco sempre respondeu que faria quando pudesse ir também a Moscovo.