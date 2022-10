Meloni reconhece que Itália enfrenta grandes desafios, mas recusa ceder à “chantagem de Putin”

O novo Governo de Itália não vai ceder à “chantagem” do Presidente russo, Vladimir Putin, disse a primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, reconhecendo que o país enfrenta alguns dos mais duros desafios desde a II Guerra Mundial.

Num tom combativo no seu discurso inaugural no Parlamento italiano, Meloni, que é a primeira mulher a chegar à chefia de um governo em Itália, afirmou que a sua coligação nacionalista iria assegurar-se de que a sua voz é ouvida na Europa e que não precisa de supervisão de governos estrangeiros.

Meloni sublinhou, no entanto, que iria continuar a seguir a política do ex-primeiro-ministro Mario Draghi no apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia. “Ceder à chantagem de Putin na energia não iria resolver o problema, iria exacerbá-lo, ao permitir mais exigências e mais chantagem”, declarou.

Chefe do partido descrito como pós-fascista Irmãos de Itália, Meloni saiu vitoriosa de uma eleição no mês passado, numa coligação que inclui ainda o partido Força Itália, de Silvio Berlusconi, e a Liga, de Matteo Salvini. Ambos têm uma posição pró-russa, mas Berlusconi tem-se destacado por falar frequentemente do seu apoio a Putin.

Meloni disse que o seu Governo irá dar apoio financeiro a famílias e empresas afectadas pela crise da energia, avisando que o custo deste apoio fará com que o Governo possa ter de adiar algumas das suas promessas eleitorais que seriam mais dispendiosas.

“O contexto em que o Governo tem de agir é muito complicado, talvez o mais difícil desde a II Guerra Mundial”, disse, avisando para a possibilidade de o país entrar em recessão no próximo ano. Mas, mesmo enquanto tenta atravessar as tempestades actuais, disse, a Itália continua a ser “o barco mais bonito do mundo”.