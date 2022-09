Meloni prepara-se para ser a primeira mulher a governar Itália. Isso é bom para as italianas?

Faz sentido que a primeira política italiana a ter claras hipóteses de chegar à chefia do governo seja a líder de um partido de extrema-direita com uma visão extremamente conservadora da família e do papel da mulher na sociedade? Provavelmente faz. E é até possível que esse facto sem dúvida histórico – este romper do glass ceiling (tecto de vidro), das barreiras invisíveis que as italianas enfrentam – acabe por conduzir a um retrocesso nos direitos das mulheres.