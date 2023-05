Imran Khan regressa a tribunal com os seus apoiantes nas ruas

O ex-primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, chegou esta sexta-feira ao Tribunal Superior de Islamabad rodeado por um forte dispositivo de segurança. A polícia proibiu os ajuntamentos de mais de quatro pessoas nas ruas da capital e o Exército foi mobilizado, mas houve confrontos entre os apoiantes de Khan e as autoridades.

Depois de na quinta-feira o Supremo Tribunal paquistanês ter declarado ilegal a detenção do ex-primeiro-ministro, na terça-feira, pela agência anticorrupção, que lhe imputa mais de cem crimes, Imran Khan está esta sexta em tribunal para se defender das acusações.

O antigo governante deverá fazer uma declaração pública à saída da audiência e os dirigentes do seu partido, o Movimento pela Justiça do Paquistão (PTI, na sigla original), apelaram aos apoiantes de Khan que se manifestem em Islamabad. Junto ao tribunal estão cercas de arame farpado e dezenas de agentes da polícia e militares. Khan chegou ao edifício numa caravana com quase uma dúzia de veículos, relata a Reuters.

O ministro do Interior garantiu a uma estação de televisão, diz a Al Jazeera, que se o tribunal decidir deixar o ex-primeiro-ministro em liberdade, o Governo “voltará a detê-lo”.

Entretanto continuam as detenções a antigos governantes e responsáveis do PTI. O ex-ministro dos Direitos Humanos e aliado próximo de Khan, Shireen Mazari, foi “raptado ilegalmente”, escreveu o partido no Twitter. Pelo menos outros sete dirigentes partidários tinham já sido detidos nos últimos dias.

Pelo menos 11 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em resultado de violentos confrontos entre os apoiantes do ex-primeiro-ministro e as forças de segurança. Quase 2000 pessoas foram detidas. Os manifestantes pegaram fogo a veículos, bloquearam estradas e atacaram edifícios governamentais e do Exército. Muito comércio está fechado e milhares de estudantes não têm aulas porque não conseguem chegar à escola.

A ira dos apoiantes de Khan é particularmente dirigida ao Exército, que o ex-primeiro-ministro acusa de estar por trás de uma alegada tentativa de homicídio no ano passado. Khan estava a participar numa marcha para exigir eleições antecipadas, em Novembro, quando foi baleado num pé.

“Eles pisaram uma linha vermelha, não podiam estar à espera que nos mantivéssemos calados depois disto. Vamos ensinar-lhes uma lição que não vão esquecer para o resto das suas vidas”, disse um dos manifestantes, Ghulam Farooq, à Al Jazeera. Já o primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, avisou “os terroristas e os inimigos do país que têm de parar imediatamente com este motim contra o país.” Caso contrário, acrescentou “as pessoas malvadas que desrespeitam a lei serão levadas perante a Justiça e punidas pela lei.”