Exército nas ruas do Paquistão para conter tumultos de apoiantes de Khan

O Paquistão permanece mergulhado num clima de tumulto e violência urbana, um dia depois da detenção do ex-primeiro-ministro Imran Khan, acusado de desvio de dinheiro público.

As autoridades paquistanesas estão a adoptar medidas duríssimas para travar a onda de protestos que foi desencadeada pela prisão de Khan. No entanto, cidades como Karachi ou Islamabad têm sido palco de cenas de caos e violência.

Na maior cidade do país, Karachi, no Sul, foram queimados dezenas de veículos em algumas das principais ruas. As autoridades do Punjab, a província mais populosa cuja capital é Lahore, pediram ao Governo central o envio do Exército para ajudar a conter os protestos. Na terça-feira, a casa de um comandante militar em Lahore foi invadida e saqueada por uma multidão de apoiantes de Khan.

Só no Punjab foram detidas quase mil pessoas, de acordo com informações da polícia, que também deu conta de que foram feridos 130 elementos das forças de segurança.

Também as autoridades locais da província de Khyber Pakhtunkhwa, no Noroeste, pediram a intervenção dos militares para repor a ordem pública.

Cenas como a de Lahore repetiram-se ao longo da noite de terça-feira e também esta quarta-feira um pouco por todo o país. Em Peshawar, três pessoas morreram e 27 ficaram feridos durante os confrontos. Na véspera, uma pessoa já tinha morrido em Quetta.

Três das quatro províncias do país proibiram qualquer tipo de ajuntamento e o acesso às plataformas do Twitter, Facebook, YouTube e Instagram foi suspenso. No entanto, não há indícios de que a situação possa vir a acalmar-se.

Apelo a mais protestos

Os líderes do partido de Khan têm multiplicado os apelos para que os seus apoiantes se mantenham nas ruas e paralisem o Paquistão. Estão previstas novas manifestações para esta quarta-feira.

“As multidões serão ainda maiores hoje para proteger Imran Khan”, lia-se numa publicação no Twitter feita pela conta do partido. O porta-voz de Khan, Raoof Hasan, disse que se deve aguardar “o pior” e que a expectativa é que o país mergulhe no “caos e na anarquia” por causa da prisão do político.

“Enfrentamos várias crises: há uma crise económica, há uma crise política, há uma crise do custo de vida e, consequentemente, esta situação será uma catarse para que se levantem e receio pelo regresso de uma boa quantidade de violência”, afirmou o dirigente em entrevista à BBC.

As comunidades paquistanesas noutros países, como nos EUA, Reino Unido ou Canadá, também organizaram protestos contra a prisão do ex-primeiro-ministro.

Um dia depois de ser detido, Khan apresentou-se esta quarta-feira a um tribunal em Islamabad. Os procuradores da agência anticorrupção responsável pela investigação pediram que a prisão do ex-primeiro-ministro fosse prolongada por mais 14 dias, mas o tribunal ainda não se pronunciou.

Entretanto, outro tribunal indiciou esta quarta-feira Khan noutro caso em que é acusado de vender ilegalmente presentes recebidos enquanto chefe de Governo.

Khan foi detido na terça-feira por um enorme contingente de elementos fortemente armados da agência anticorrupção, que lhe barraram a entrada no Supremo Tribunal em Islamabad. Foi levado em seguida num carro blindado para um local desconhecido.

Em causa estão as acusações de desvio de mais de 200 milhões de euros de dinheiro público para um fundo privado em seu nome e da mulher enquanto era primeiro-ministro. Khan é alvo de muitas outras acusações, que vão desde corrupção a terrorismo, e nega-as, dizendo serem politicamente motivadas.

A sua detenção é o culminar de meses de tensão crescente desde Abril do ano passado, quando o seu governo foi derrubado por uma moção de censura apresentada no Parlamento. Khan, um ídolo do críquete, mantém-se como um dos políticos mais populares do país e tem incentivado a sua numerosa base de apoio a sair às ruas contra o que diz ser uma perseguição política movida pelos interesses da elite política e militar do Paquistão.

“A impressão geral entre as pessoas é a de que Khan foi trazido até ao Supremo Tribunal de Islamabad para que fosse criada a oportunidade para o deterem”, diz à Al-Jazeera o jurista Saad Rasool. “Sob esta impressão, muitos acreditam num conluio entre os membros do governo e as instituições estatais, sobretudo o tribunal”, acrescentou.