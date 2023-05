Vinho da Casa no Porto: três dias únicos para um encontro intimista com o vinho

Vinho da Casa – Não é qualquer vinho, não é qualquer casa proporciona na próxima semana um encontro próximo entre um número reduzido de amantes do vinho com 20 dos seus mais relevantes criadores.

Três, dois, um… plock! Falta menos de uma semana para o Vinho da Casa – Não é qualquer vinho, não é qualquer casa que, a bem dizer, também não é um evento qualquer. Porque põe em contacto os apreciadores e amantes do vinho com 20 das mais reconhecidas empresas do sector, representadas pelos seus proprietários ou enólogos; porque dá a provar cerca de 100 vinhos raros, alguns com anos de guarda e muitos fora do mercado; porque oferece masterclasses com dois master of wine; porque é um evento exclusivo, reservado a um máximo de 150 pessoas por dia; porque tem um jantar volante com o chef com estrela Michelin Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio; porque promove um cruzamento de experiências sensoriais, com um concerto de Cuca Roseta ou uma conversa ao som do violão de Adriana Calcanhoto, entre outras; e ainda porque no local podem comprar-se vinhos raros que podem ser entregues em sua casa.

Serão, ao todo, três dias de evento, com início lá pelo fim da tarde (18h30 na sexta e sábado, 17h30 domingo) e fim às 23h (22h no domingo), na Casa Indulgent, Avenida de Montevideu, 818, na Foz do Douro. Tempo para provar e conhecer, oportunidade para interpretar os vinhos com os seus autores, para assistir a sessões descontraídas nas quais os enólogos mostram os seus dotes para a música ou para a cozinha.

Mas também tempo para participar em masterclasses de autor: Manuel Carvalho, director do PÚBLICO sobre “O Tempo no Vinho do Porto”, numa viagem entre um colheita de 1888 assinado por Antónia Adelaide Ferreira e um vintage de 2016 da Ferreirinha; o master of wine Dirceu Vianna Júnior dedicar-se-á aos brancos dos últimos 50 anos; e o britânico, e também master of wine, Peter Richards abordará a génese da nova geração dos grandes tintos nacionais.

Foto Luís Pato Adriano Miranda

A entrada diária no Vinho da Casa – Não é qualquer vinho, não é qualquer casa custa 230 euros (as masterclasses exigem uma inscrição e pagamento suplementares) por dia, havendo um desconto para assinantes do PÚBLICO. Os bilhetes podem ser comprados online na Blueticket ou via PÚBLICO aqui. O limite máximo de bilhetes é de 150 por cada um dos três dias do evento.

O Vinho da Casa – Não é qualquer vinho, não é qualquer casa é organizada pelo PÚBLICO e pela Out of Paper, tem o patrocínio da Haier, DIAM e Maserati, o apoio da Câmara Municipal do Porto e ViniPortugal, a loja oficial é a Garage Wines, o copo oficial é Riedel e o hotel oficial é o Porto The Editory Collection Hotels.