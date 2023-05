Fim-de-semana na TV: Licorice Pizza, irmã Lúcia e muitas canções

CINEMA

Licorice Pizza

Nos Studios, sábado, 21h15

Anos 1970, Vale de São Fernando, Los Angeles. A história de amor entre Gary (Cooper Hoffman), de 15 anos, e Alana (Alana Haim), uma rapariga mais velha, cruza-se com violência policial, um actor lendário, um produtor agressivo, uma viagem a Nova Iorque, uma campanha política e muitas outras peripécias inspiradas na vida real de Gary Goetzman, produtor de Hollywood. Nomeado para três Óscares, o filme é escrito e dirigido por Paul Thomas Anderson.

Poker Face

TVCine Top, sábado, 21h30

O milionário Jake Foley convida um grupo de amigos para um jogo de póquer na sua mansão. Ele fornece o dinheiro; os convidados entram com os seus segredos mais íntimos. Não tardarão a descobrir o real propósito da reunião. Com Russell Crowe como protagonista e realizador, este filme de 2022 conta ainda com Liam Hemsworth, RZA, Aden Young, Steve Bastoni e Brooke Satchwell.

Fátima

RTP2, sábado, 23h40

Dirigido por João Canijo, Fátima é um road movie semidocumental sobre 11 mulheres (interpretadas por Rita Blanco, Anabela Moreira, Cleia Almeida, Vera Barreto, Teresa Madruga, Ana Bustorff, Teresa Tavares, Alexandra Rosa, Íris Macedo, Sara Norte e Márcia Breia) que partem de Vinhais, em Trás-os-Montes, em peregrinação até ao santuário.

Filho do Crime

RTP1, sábado, 00h

JR, de 19 anos, é sentenciado a cumprir pena numa prisão de alta segurança, onde se vê misturado com os reclusos mais perigosos. Acaba por aceitar a protecção de Brendan Lynch, um dos mais temidos criminosos da Austrália. Em troca, terá de o ajudar no seu plano de fuga. Ewan McGregor e Brenton Thwaites protagonizam este filme de Julius Avery.

Homem-Formiga

Fox, domingo, 16h

Acção, comédia e aventura misturam-se nesta passagem ao cinema do super-herói do universo Marvel. Paul Rudd, Michael Douglas, Michael Pena, Corey Stoll e Evangeline Lilly assumem as personagens. A realização é de Peyton Reed, também responsável pela sequela Homem-Formiga e a Vespa, com exibição marcada para as 18h09. O terceiro capítulo da saga, Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, chegou aos cinemas em Fevereiro deste ano.

Billy the Kid - A Lenda

Hollywood, domingo, 19h50

Velho Oeste, finais do século XIX. Rio (Jake Schur), de 15 anos, assassina o pai depois de anos de maus-tratos. Aterrorizado, fica sem saber em quem confiar ou para onde fugir, até conhecer Pat Garrett (Ethan Hawke), um xerife que persegue o mais procurado fora-da-lei (Dane DeHaan). Inspirado na vida do famoso criminoso, um western dirigido por Vincent D’Onofrio, também com Leila George, Chris Pratt, Adam Baldwin e o próprio realizador no elenco.

Shot Caller - Sobreviver a Todo o Custo

Fox Movies, domingo, 2h02

Jacob tinha tudo: uma família adorável, uma boa casa e uma carreira de sucesso como corretor na bolsa. Mas tudo muda numa única noite: envolve-se num acidente de viação fatal, é acusado de homicídio involuntário e vai parar a uma prisão de segurança máxima. É o início de uma metamorfose violenta que o vai converter num recluso agressivo e temido. E nem a saída do cárcere vai pôr fim ao pesadelo. Protagonizado por Nikolaj Coster-Waldau, o filme é escrito e dirigido por Ric Roman Waugh.

SÉRIES

Lúcia, a Guardiã do Segredo

Opto, sábado, streaming

No dia do 106.º aniversário das aparições de Fátima, a plataforma de streaming da SIC estreia esta produção da Coral Europa sobre a vida da irmã Lúcia (1907-2005), última dos três pastorinhos videntes e guardiã do famoso segredo. Ao contrário dos primos, Jacinta e Francisco Marto, que morreram na infância, Lúcia viveu até aos 97 anos, a maior parte deles em clausura.

Criada por Manuel Arouca, escrita por Raquel Palermo e Vera Sacramento, e realizada por Jorge Paixão da Costa, a minissérie é composta por três episódios que cruzam dados reais, recolhidos durante dois anos de pesquisa e enquadrados por consultoria religiosa, com elementos ficcionais que ajudam a desenvolver a narrativa.

Márcia Breia ocupa o papel principal. Margarida Marinho, Adriano Carvalho, José Condessa, Joaquim Horta, Lourenço Ortigão, Cláudia Vieira e Carla Chambel juntam-se ao elenco. Rodrigo Leão assina a banda sonora original.

Segredos de Um Casamento

RTP2, domingo, 21h06

Primeiro episódio da segunda temporada da sitcom australiana, para (re)ver semanalmente. Gravita sobre a família Butler e, em particular, sobre a luta de Greg (Peter Helliar) e Em (Lisa McCune) por manterem viva a paixão no meio da mesmice do dia-a-dia e de alguns desassossegos – neste caso, a adolescência da filha mais velha e as obsessões da mais nova.

DOCUMENTÁRIOS

Marte - O Magnífico

RTP2, sábado, 17h31

É relatada a exploração subaquática para localizar o navio de guerra sueco que naufragou no Báltico, há quase 500 anos, levando consigo centenas de almas. Os destroços e os despojos foram alvo de buscas durante décadas. Esta expedição em particular, liderada pelo mergulhador Richard Lundgren, prolongou-se por 20 anos. Em 2011, finalmente deu frutos: a embarcação foi encontrada – e em bom estado de conservação.

I Am Really the Underground

RTP2, sábado, 3h50

Assinado por Ricardo Clara Couto e Nuno Costa Santos, documenta a vida e obra do escritor Rui Knopfli (1932-1997), através de imagens do arquivo do autor, testemunhos de gente próxima, comentários de críticos e outros vestígios “de um poeta inconformado e inclassificável, de feitio difícil e uma generosa ternura”, anuncia a sinopse.

Nheengatu: A Língua da Amazónia

TVCine Edition, domingo, 13h15

Estreado mundialmente no DocLisboa 2020, o filme de José Barahona é uma viagem pelo rio Negro (afluente do Amazonas) guiada pelo nheengatu, uma “língua misturada” que foi imposta aos indígenas pelos colonizadores do século XV e que ainda hoje é falada por tribos da Amazónia profunda. Para dar voz ao património oral dessas populações, o realizador foca-se nas histórias que foram passando de geração em geração, contadas nesse idioma, e na herança que representam.

Iberia’s Woodlands

Nat Geo Wild, domingo, 17h

O especial Wild Europe prossegue com mais uma estreia: um documentário filmado nas florestas de Portugal e Espanha, que capta linces e lobos ibéricos, camaleões, ginetas, abutres, águias e muitas outras criaturas. Os dois episódios – um sobre reprodução, outro sobre rivalidade – são narrados pelo actor inglês Bill Nighy.

MÚSICA

Festival Eurovisão da Canção 2023

RTP1, sábado, 20h

Directo. É neste domingo que se conhece o vencedor da 67.ª edição. Será escolhido na Liverpool Arena (Inglaterra), entre os 20 países apurados. Entre eles está Portugal, representado por Mimicat com Ai, coração. Ao lote de seleccionados junta-se o grupo dos chamados big five (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido), com o seu passe directo para a final, e a Ucrânia, automaticamente qualificada enquanto vencedora do ano passado.

Burn de Lisa Gerrard & Jules Maxwell

RTP2, domingo, 00h22

A cantora e compositora australiana Lisa Gerrard e o músico irlandês Jules Maxwell, ambos com lugar reservado na história dos Dead Can Dance, estiveram em Portugal, em Novembro do ano passado, para uma digressão a bordo do festival Misty Fest.

Vieram apresentar o álbum Burn (2021), com os seus sete temas e os respectivos filmes, encomendados pela dupla. Deram o primeiro concerto no Auditório de Espinho, depois de ali terem passado uns dias em residência artística, a preparar o espectáculo. É esse o momento registado neste especial.

INFANTIL

A Idade do Gelo: As Aventuras de Buck (VP)

Disney, sábado, 11h35

John C. Donkin realiza o sexto filme da saga animada em que uma “manada” pré-histórica foge invariavelmente de um cataclismo iminente. Este é o reencontro com o destemido e obsessivo Buck, a doninha de pala no olho e punhal de dente de dinossauro na mão que surgiu no terceiro capítulo.

Matraquilhos (VP)

Panda Kids, domingo, 13h30

Inspirado na banda desenhada de Roberto Fontanarrosa e dirigido por Juan José Campanella, conta a história de Amadeu, um exímio jogador de matraquilhos que, ao ser desafiado para um jogo de futebol a sério, vê os bonecos ganharem vida para o ajudarem.