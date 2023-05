Deputados do PSD deverão avançar com pedido de fiscalização sucessiva da eutanásia

O líder parlamentar Miranda Sarmento disse aos deputados do PSD estar disposto a pedir a fiscalização sucessiva da eutanásia. Montenegro diz que há deputados com essa “intenção”.

O líder parlamentar do PSD afirmou esta quinta-feira que subscreverá um pedido de fiscalização sucessiva ao diploma que regula a eutanásia se um grupo de deputados sociais-democratas o acompanhar nesta intenção. Joaquim Miranda Sarmento frisou que não fará tal pedido em termos formais e em nome da direcção da bancada, podendo os parlamentares do PSD avançar nesse sentido individualmente. Luís Montenegro, líder do partido, revelou ter nota de que há deputados sociais-democratas que já manifestaram essa intenção.

Na reunião da grupo parlamentar do PSD, que decorreu à porta fechada, Joaquim Miranda Sarmento transmitiu aos deputados que não é intenção da direcção da bancada fazer uso, nessa qualidade, deste instrumento de recurso para o Tribunal Constitucional, mas lembrou que bastam 23 deputados (um décimo) para o fazer.

E de acordo com relatos feitos à Lusa, o líder parlamentar manifestou, ele próprio, disponibilidade para assinar esse pedido – no que foi entendido por alguns presentes na reunião como um apelo aos parlamentares para avançarem no mesmo sentido –, tendo outros deputados transmitido a mesma vontade.

Em declarações transmitidas ao início da tarde desta quinta-feira pela RTP3, Luís Montenegro confirmou haver condições para avançar com tal iniciativa. “Eu tenho nota de que há já deputados que nos manifestaram [à direcção do PSD] essa intenção. Acredito que se as coisas se mantiverem como estão poderão ser reunidas as assinaturas que são necessárias para esse efeito", declarou.

Sem se comprometer com a posição que será assumida tanto pela direcção pela direcção da bancada – "logo veremos" –, Montenegro mostrou-se convicto de que os deputados do PSD têm plenas condições para agir de forma individual: "Não creio que seja necessário dar esse impulso em termos de direcção. Os deputados vão expressar-se individualmente”, explicou, lembrando que os parlamentares sociais-democratas têm "liberdade de voto" nesta matéria. E "a avaliação do processo de fiscalização também terá o mesmo enquadramento”, notou.

“Naturalmente todos eles estão com todos os instrumentos (...) em condições de, de forma subsequente, poderem suscitar a fiscalização sucessiva da constitucionalidade” do diploma da morte medicamente assistida", concluiu o presidente do PSD.

Uma das justificações apresentadas pelo presidente da bancada social-democrata para que sejam os deputados do PSD a avançar prende-se com a dimensão da bancada do PSD (77 parlamentares), sendo a única bancada da oposição com o número suficiente de deputados para o fazer, ao contrário, por exemplo, da do Chega (12).

Nas anteriores votações, a esmagadora maioria dos deputados sociais-democratas tem sido contra a despenalização da morte medicamente assistida.

A fiscalização sucessiva só pode ser pedida após a entrada em vigor de um diploma e os juízes do Tribunal Constitucional não têm prazo para se pronunciar, ao contrário do que acontece na fiscalização preventiva (antes de um diploma ser lei), em que dispõem apenas de 25 dias para tomar uma decisão.

A Assembleia da República deverá confirmar na sexta-feira, 12 de Maio, o diploma vetado pelo Presidente da República sobre a morte medicamente assistida, intenção já anunciada por PS, BE, IL e PAN, obrigando assim à sua promulgação.

De acordo com a Constituição da República, perante um veto, o Parlamento pode confirmar o texto por maioria absoluta dos deputados em efectividade de funções, 116 em 230, e, nesse caso, o Presidente da República terá de promulgar o diploma no prazo de oito dias a contar da sua recepção.