Marcelo vetou diploma, mas eutanásia ficou mais perto da promulgação

O diploma que despenaliza a morte medicamente assistida estará agora prestes a ver a luz do dia, depois de uma maioria parlamentar (PS, BE, IL) assumir que vai ignorar as dúvidas do Presidente da República e confirmar o texto vetado sem atender às preocupações de Marcelo Rebelo de Sousa. O Presidente sublinha que é obrigado a promulgar, mas “sem drama”.