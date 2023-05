Presidente do TC critica comunicação social por preferir o efeito mediático ao rigor

José João Abrantes tomou posse como presidente do Tribunal Constitucional, de que cumprirá apenas metade do mandato por atingir os 70 anos em 2025.

No discurso de tomada de posse, o novo presidente do Tribunal Constitucional (TC) lamentou que "em determinados processos", a comunicação social sacrifique o "rigor" da informação sobre a instituição e as suas decisões em favor do que é "apenas mais mediático". Tal atitude condiciona a percepção pública das reais funções e competências do tribunal.

José João Abrantes, eleito pela Assembleia da República para o TC por indicação do PS, em 2020, é o mais velho juiz do Palácio Ratton e foi, por esse motivo, o responsável pelo longo e atribulado processo de cooptação dos três novos conselheiros que tomaram posse no passado dia 25 de Abril. As divergências nesse processo, incluindo as "guerras" de faculdades de Direito de proveniência dos juízes, terão contaminado também o processo da eleição do novo presidente, que se estendeu por uma maratona de 17 horas.

O presidente do TC começou por defender o "imprescindível papel" dos meios de comunicação social e os "critérios de rigor e discrição" que devem pautar o relacionamento do tribunal com estes, incluindo uma espécie de recado aos juízes ao salientar que nessa relação se deve "recusar um sempre fácil, mas indesejável, protagonismo judiciário". Acrescentou ser dever do tribunal fazer um esforço por "tornar cada vez mais claro e próximo dos cidadãos" aquilo que decide e as suas "motivações" porque "a opinião pública tem o direito de as conhecer".

O tribunal deve também procurar passar a mensagem de que não é mais uma instância a que se pode recorrer, mas apenas a entidade que verifica a constitucionalidade das normas aplicadas pelos outros tribunais.

"Isto não poderá passar para os cidadãos se, em determinados processos, os títulos de primeira página ou as notícias de abertura dos telejornais sacrificarem o rigor àquilo que seja apenas mais mediático. Pelo contrário, se optar pelo rigor, a comunicação social contribuirá seguramente para o esclarecimento de todos, condição essencial para a compreensão do que se decide e do modo como funciona o Tribunal", apontou.

O TC tem sido notícia muitas vezes não pelas decisões que toma – como as declarações de inconstitucionalidade da legalização da morte medicamente assistida ou dos metadados – mas pelo seu funcionamento. Como foi o caso do processo de criação e instalação da nova Entidade para a Transparência, a polémica em torno da escolha de novos juízes e das suas opiniões sobre diversas matérias, ou a manutenção no cargo dos juízes cujos mandatos de nove anos já tinham terminado há longos meses e que levantou críticas de muitos juristas.

As referências à comunicação social foram as mais longas do discurso de José João Abrantes, que procurou abarcar também o relacionamento com os outros órgãos de soberania e entidades que trabalham na área da justiça. O que o TC pode ou não pode fazer e o que deve fazer foram outra das mensagens fortes do presidente.

A tarefa do TC é "assegurar que a democracia funcione com base no primado da Constituição", realçou o presidente. Porém, o tribunal "sabe que não lhe cabe imiscuir-se nas competências específicas dos outros órgãos, designadamente dos órgãos legislativos e dos órgãos jurisdicionais", garantiu José João Abrantes, assinalando uma excepção. "Não pode, salvo com fundamento em imperativos de ordem constitucional, censurar opções políticas dos órgãos legislativos ou interpretações da lei ordinária efectuadas pelos restantes tribunais. Esses são domínios reservados a outros órgãos, que o Tribunal Constitucional não pode, nem quer, invadir."

O presidente sinalizou que se deve reconhecer o "lugar específico" que cabe ao TC na hierarquia do Estado e que deve ser "devidamente respeitada a sua competência própria". "O Tribunal Constitucional não pode, nem quer, abdicar de exercer, em toda a plenitude, os seus poderes próprios de apreciação da validade das normas, à luz, tão só, dos autónomos critérios valorativos da Constituição.​"

O TC deve ter "especial preocupação em não interferir com as competências próprias" dos outros tribunais na interpretação da lei" e pretende continuar a manter "estritas relações de cooperação" com o Ministério Público, com a Provedoria de Justiça e os advogados.

O tribunal "é o guardião" da Constituição de 1976 que o presidente classifica como o "corolário da revolução democrática e humanista" que libertou o país da "mais velha ditadura da Europa". "Uma Constituição que só será verdadeiramente cumprida quando se alcançar plenamente o Portugal mais justo, mais fraterno e mais livre de que fala o seu preâmbulo."

Com formação e currículo na área do direito do trabalho, José João Abrantes realçou esse dado para dizer que traz consigo a "ideia de liberdade concreta", de "igualdade", de "luta pelos direitos dos mais fracos" - que é, afinal, "uma das funções principais do Estado democrático".