Isabel Moreira sobre veto à eutanásia: “Chegou a vez de esta maioria ser respeitada”

PS e BE dispostos a confirmar diploma da eutanásia e ultrapassar objecções do Presidente da República. PSD critica a “pressa ofegante” dos defensores da legislação e insiste no referendo.

A deputada do PS, Isabel Moreira, considerou que "chegou a vez de esta maioria ser respeitada", depois de o Parlamento ter respeitado as dúvidas constitucionais do Presidente da República e do Tribunal Constitucional (TC), sugerindo assim que o partido está disposto a confirmar o decreto que despenaliza a morte medicamente assistida, o que obriga à sua promulgação.