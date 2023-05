Jane Fonda aos 85 anos, sem rodeios: “Não sinto falta de nada da juventude”

Apesar da sua longa carreira, a actriz Jane Fonda, com 85 anos, continua no activo e admite até ter sido confrontada recentemente com algumas situações pela primeira vez. Numa entrevista à revista americana Vanity Fair, Fonda falou sobre as filmagens na sequela Do Jeito Que Que Elas Querem, e, entre algumas revelações e comentários à sua vida e carreira, partilhou como se sente nesta fase da sua vida.

Apesar de ter sido casada três vezes, Jane Fonda revela que nunca chegou a usar um vestido de noiva. No primeiro casamento, com o realizador de cinema francês Roger Vadim, a actriz relembra que apenas usou um vestido curto branco e umas botas pretas. O clássico vestido também não fez a sua aparição nos outros casamentos – o segundo com o activista e político Tom Hayden; o terceiro com o multimilionário fundador da CNN, Ted Turner, em que, destaca, o coordenado era um “vestido antigo que tinha utilizado num filme anos atrás”, referindo-se a um modelo de gola alta do filme Rollover, de 1981 (o casamento foi uma década depois). Curiosamente, só mesmo no cinema pode ser vista com o vestido de noiva tradicional: foi preciso “vestir” agora uma personagem para que isso acontecesse.

No filme Do Jeito Que Que Elas Querem – Um Novo Capítulo, a actriz aparece na pele de Vivian, uma mulher que ruma a Itália com o seu grupo de amigas do clube de leitura, precisamente para celebrar o seu futuro casamento. É assim que Fonda se estreará num vestido de noiva. E a despedida de solteira é também algo de novo para a estrela: enquanto se preparava com o seu grupo pelas ruas italianas, Jane Fonda mostrou-se “maravilhada” com toda a situação: “Andar em Roma com uma faixa grande ao peito e um véu de noiva foi uma experiência muito interessante. Se as pessoas não iam parar para olhar de qualquer maneira, então na altura ficaram [a olhar] de certeza”, refere.

Ao contrário da personagem que interpreta, Fonda não demonstra interesse em casar-se novamente. Apesar de ter tido outros relacionamentos depois do último divórcio, mostra-se feliz com o seu estado civil: “Agora tenho quase 86 anos. Certamente que não quero casar de novo. Posso fazer muito mais coisas quando estou sozinha”. A actriz revelou ainda que a HBO e a Amazon Prime fazem parte dos seus hábitos, quando questionada pela revista Vanity Fair sobre o que costuma assistir na televisão.

Na vida pessoal, Fonda assume-se como activista climática — e com muitas provas dadas. Além de ter publicado livros sobre alterações climáticas, já foi detida com um grupo de manifestantes em 2019, num protesto que exigia mais acção governamental sobre este tema (no artigo é mencionado que já foi presa cinco vezes nos últimos anos durante protestos similares). Fundou ainda um comité de acção política – The Jane Political Action Committee – com o objectivo de combater políticos envolvidos com a indústria de combustíveis fósseis.

Na conversa com a Vanity Fair, a actriz falou ainda daquilo que sente quando olha para a sua imagem: “Agora, eu olho-me no espelho e digo: ‘Corpo, ajudaste-me a ultrapassar muitas coisas. Passaste por muita coisa comigo e aguentaste-te, e agradeço-te por isso’. É essa a minha atitude agora”, processo que terá sido desenvolvido com o tempo. Aliás, a actriz já tinha partilhado que parou com as cirurgias plásticas porque "não quer parecer distorcida".

Além das cirurgias plásticas, o álcool e o sexo foram ainda temas desta conversa. Questionada sobre de qual destes "vícios" sente mais falta, Jane Fonda responde sem qualquer tipo de rodeios: “Não sinto falta de nada. Se sentir falta de sexo, tenho uma gaveta cheia de vibradores. Está tudo bem. Não tenho nenhum grande vazio na minha vida. Não sinto falta de nada da juventude. Por isso, sinto-me muito abençoada”.