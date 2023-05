Vai um rabo-de-galo? Vamos beber Portugal, Brasil e o mundo no Lisbon Bar Show

Tendências, novidades e alguns dos melhores cocktails e bares do mundo. Para mostrar a mixologia por dentro, este ano com o Brasil ao centro e muito rabo-de-galo. A 16 e 17 de Maio na Altice Arena.

O especialista Derivan Ferreira de Souza expande A coquetelaria brasileira além da caipirinha e a campeã de bartending Stephanie Marinkovic vai Por dentro da Amazónia, enquanto o mestre chocolateiro Francisco Siopa mete o doce ingrediente à mistura e ensina a harmonizar o bombom de trufa negra de origem brasileira. E ainda há cachaça a regar a festa. São momentos tirados do programa da oitava edição do Lisbon Bar Show. E são exemplos da dedicatória que a carta deste ano faz ao Brasil.

A Sala Tejo da Altice Arena volta a encher-se do “maior evento de mixologia, hospitalidade, restauração e hotelaria” do país, nota a organização: quatro mil metros quadrados de expositores – mais de 120 –, provas, demonstrações, masterclasses, palestras, prémios e muitos brindes, para descobrir “as últimas tendências da indústria das bebidas com alguns dos maiores nomes do sector”.

Esses nomes vêm directamente da lista dos World's 50 Best Bars 2022, incluindo o Paradiso catalão que ficou na primeira posição e o speakeasy lisboeta Red Frog, o único (e primeiro) bar português entre os 50 melhores do mundo (é o 40.º). Juntam-se-lhes representações do Sips (Barcelona), Connaught Bar (Londres), Hanky Panky (Cidade do México), Café La Trova (Miami), Maybe Sammy (Sydney), 1930 Cocktail Bar (Milão), Himkok (Oslo), Barro Negro (Atenas), Tan Tan (São Paulo) e Camparino in Galleria (Milão).

Se os bares são à dúzia, os especialistas são mais de 30, entre eles Benjamin Fabio Cavagna, Tom Dyer, Thiago Bañares, Stelios Papadopoulos, Gabriela Cañedo Sandoval, Giorgio Bargiani, Javier Caballero, João Sancheira e Julio Cabrera.

Mas o convidado central é o Brasil, de onde chega um saboroso e versátil significado para a expressão cocktail (na verdade, uma tradução literal): o rabo-de-galo. Com base de cachaça e vermute, e múltiplas derivações possíveis, nasceu nos botecos paulistas como shot e tem ascendido à “alta ​coquetelaria”, pronto a rivalizar com as muitas declinações da caipirinha. Neste Lisbon Bar Show realiza-se a final nacional do concurso Rabo de Galo, que este ano saiu do Brasil pela primeira vez e já teve eliminatórias regionais em Lisboa, no Porto e no Algarve.

Na categoria dos galardões entram também os Prémios Lisbon Bar Show, atribuídos em 11 categorias que vão do produto do ano à melhor carta de bar, passando pelo melhor bar de hotel ou melhor bartender português internacional. São entregues a 17 de Maio, às 19h15, em jeito de festa de encerramento.

Para Alberto Pires, que fundou o Lisbon Bar Show em 2015, esta é a plataforma ideal “de partilha de conhecimento, das tendências da indústria dos bares (...), com alguns dos mais importantes nomes do sector”. É também “o local certo para troca de experiências e para conhecer o que de melhor se faz”, acrescenta em comunicado, sublinhando o potencial de networking da feira.

Neste campo, a oitava edição traz uma novidade: o primeiro Congresso Ibérico de Bartenders (dia 16 Maio, a partir das 13h), feito de palestras, mesas-redondas e debates moderados por François Monti, jornalista e escritor especializado em cocktails.

O Lisbon Bar Show realiza-se a 16 e 17 de Maio – os dias imediatamente anteriores ao Dia Nacional do Cocktail – e está de portas abertas das 12h às 20h. O passe custa 35€.