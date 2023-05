Podcast Azul. E se as praias estivessem em risco de extinção?

Neste episódio, conversamos com adolescentes de três cidades do litoral sobre a importância das praias das suas vidas. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

As cidades costeiras são o tema do primeiro aniversário do Azul, o projecto do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Nas últimas semanas, a equipa do Azul tem procurado saber o que tem acontecido a várias praias em Portugal, entre a subida do nível das águas do mar e, acima de tudo, a erosão costeira. Portugal tem, afinal de contas, uma das costas mais energéticas do mundo, onde o mar não dá tréguas.

Para ouvir mais sobre a nossa costa, fomos conversar com adolescentes sobre a sua relação com as praias das suas vidas. No Encontro Nacional de Jovens Jornalistas, organizado pelo projecto Público na Escola em parceria com o Ministério da Educação, procuramos alunos e alunas que viviam perto do mar, perto da praia.

Neste episódio do podcast Azul, ouvimos estudantes de Albergaria-a-Velha, em Aveiro, de Mafra, perto da Ericeira, e de Portimão, que começam por responder à pergunta: como seria se a vossa praia preferida desaparecesse?

