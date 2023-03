Podcast Azul. As mulheres estão na linha da frente da acção climática

Neste episódio, ouvimos Susana Viseu, fundadora do movimento “Mulheres pelo Clima - dos países de língua portuguesa para o mundo”. Siga o podcast do Azul nas aplicações habituais.

Em Setembro de 2022, foi oficialmente lançado o movimento “Mulheres pelo Clima - dos países de língua portuguesa para o mundo”, que contou com a parceria do Ministério do Ambiente e Acção Climática, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e da rede internacional Casa Comum da Humanidade.

Neste episódio do podcast Azul, a convidada é Susana Viseu, que preside à associação Business as Nature e foi uma das grandes impulsionadoras deste movimento “Mulheres pelo Clima”, que tem reunido mulheres de diferentes países de língua portuguesa já desde a Conferência dos Oceanos, em Lisboa, passando pela COP27, no Egipto, pela 67.ª reunião anual da Comissão sobre a Situação das Mulheres (CSW), que decorre até 17 de Março, ou pela Conferência da ONU sobre Água, que terá lugar entre 22 a 24 de Março, em Nova Iorque.

Geóloga de formação, Susana Viseu é conselheira do Presidente da República para as questões ambientais. Com uma longa experiência em gestão no âmbito da sustentabilidade, transição climática, economia circular e economias azul e verde, fala sobre os desafios que a crise climática traz para as mulheres e também sobre como as mulheres podem ser determinantes na acção climática, desde o nível local ao global.

Deixamos ainda algumas sugestões para explorar no site do Azul:

No podcast Azul, falamos de assuntos complexos de forma simples, do clima à biodiversidade, da atmosfera aos oceanos, dos glaciares à poluição, da energia à sustentabilidade.

Siga o podcast Azul no Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ou outras aplicações para podcasts.

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um e-mail para podcasts@publico.pt.