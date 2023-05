António José Seguro já não exclui regressar à política

Nove anos após ter sido derrotado por António Costa nas primárias do PS, Seguro admitiu pela primeira vez voltar à política.

Na noite desta terça-feira, num debate com Assunção Cristas sobre o Dia da Europa, António José Seguro foi perguntado pela moderadora Maria Flor Pedroso sobre se admitia ser candidato nas listas do seu partido ao Parlamento Europeu. Respondeu assim: “Há quem diga que não se deve voltar ao lugar onde se foi feliz.”

No entanto, acrescentou que nunca diria "jamais": “Não tenho no horizonte qualquer regresso. Mas não serei hipócrita ao ponto de dizer ‘nunca, jamais, em tempo algum’”. E quando o PÚBLICO lhe perguntou se uma das coisas a que não diria nunca seria uma candidatura às Presidenciais de 2026, o antigo secretário-geral do PS recusou-se a responder. Tal como recusou afastar outra possibilidade – a de voltar a candidatar-se a secretário-geral.

António José Seguro nunca mais deu nenhuma entrevista política desde que saiu do cargo de secretário-geral socialista. É professor universitário, está a fazer o doutoramento, tem uma empresa em Penamacor, de onde é natural. E tem feito algumas intervenções episódicas, nomeadamente sobre Europa.

Além de António José Seguro, entre os militantes do PS que não excluem uma candidatura às Presidenciais estão Augusto Santos Silva, Francisco Assis e Ana Gomes.

A organização do debate foi da Junta de Freguesia de São Domingos de Rana e da "Nossa Europa", de que é presidente Carlos Coelho, que irá assumir o cargo de eurodeputado do PSD depois de Álvaro Amaro ter decidido abandonar Estrasburgo.