Apesar da “consciência tranquila”, Álvaro Amaro renuncia a cargo de eurodeputado

Álvaro Amaro, eurodeputado pelo PSD, renunciará a esse cargo de forma a preservar e não perturbar o “normal funcionamento e trabalho político” do Parlamento Europeu e do PSD. A decisão surge na sequência da condenação — da qual irá recorrer — a três meses e meio de prisão, pelo Tribunal da Guarda, por prevaricação de titular de cargo político. Na lista segue-se Carlos Coelho, que foi eurodeputado pelo PSD entre 1998 e 2019.

“Se bem que o tribunal tenha entendido não me aplicar a sanção acessória de inibição do meu mandato como deputado do Parlamento Europeu, tomei eu próprio a decisão de renunciar a esse mandato, preservando a instituição e o partido pelo qual fui eleito, e não perturbando o normal funcionamento e o trabalho político de ambos”, escreveu Álvaro Amaro numa nota de imprensa enviada ao PÚBLICO.

Na mesma missiva, o social-democrata observa poder vir a ter “prejuízos pessoais e políticos com esta decisão”, reforçando tomá-la por não querer “prejudicar” o seu partido e “alimentar especulações que degradem a imagem da política e dos políticos”.

“Estou de consciência totalmente tranquila, sei que não cometi qualquer crime e que sempre exerci as minhas funções no estrito respeito pela lei e pelos superiores interesses dos cidadãos que me elegeram”, acrescenta, alegando a sua inocência.

Por fim, nota ainda que a decisão judicial é “profundamente injusta”, uma vez que, no seu entender, constitui “um grave erro de julgamento” e não tem “a menor adesão à realidade dos factos”.

Esta quinta-feira, o eurodeputado Álvaro Amaro e o autarca Luís Tadeu, ex-presidente e actual presidente da Câmara de Gouveia, respectivamente, foram condenados a penas de prisão suspensas pelo Tribunal da Guarda.

Álvaro Amaro e Luís Tadeu foram ainda absolvidos da pena acessória da perda de mandato político, atendendo a que, entretanto, cumpriram “sucessivos mandatos”.

No âmbito do processo das parcerias público-privadas (PPP) realizadas pelos municípios de Trancoso, Gouveia (Guarda) e Alcobaça (Leiria), entre 2007 e 2011, o actual eurodeputado e ex-autarca de Gouveia e da Guarda, Álvaro Amaro, e o actual presidente do município de Gouveia, Luís Tadeu (na altura vice-presidente), foram condenados, por prevaricação de titular de cargo político, a três meses e meio de prisão, com pena suspensa, condicionada ao pagamento de 25 mil euros, no prazo de um ano.

O tribunal também condenou Júlio Sarmento, ex-presidente da Câmara Municipal de Trancoso, a uma pena única de prisão efectiva de sete anos, pelos crimes de prevaricação de titular de cargo político, corrupção e branqueamento de capitais. com Lusa