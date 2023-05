Sérvios entregam voluntariamente mais de 3000 armas em dois dias

Os sérvios entregaram mais de 3000 armas ilegais nos primeiros dois dias de uma amnistia introduzida após dois tiroteios em massa nos quais 17 pessoas foram mortas, disse esta quarta-feira o presidente Aleksandar Vucic.

A amnistia foi lançada na segunda-feira depois de, na passada quarta-feira, um estudante de 13 anos ter morto oito alunos e um segurança com duas armas. Seis outros alunos e um professor ficaram feridos. O jovem foi detido e está a ser submetido a uma avaliação psicológica, mas não pode ser responsabilizado criminalmente devido à sua idade.

Um dia depois, um homem munido de uma espingarda de assalto e uma pistola matou oito pessoas e feriu outras 14 em duas cidades no centro da Sérvia. O suspeito, de 21 anos, foi detido.

Vucic disse que, até agora, as pessoas entregaram mais de 3000 peças de armamento, sem especificar de que tipo.

Em amnistias anteriores, nas últimas duas décadas, as pessoas entregaram armas proibidas de uso militar, armas de caça, revólveres e também canos, mecanismos de bloqueio e outras peças. Dezenas de milhares de cartuchos foram também entregues às autoridades.

“Esta é uma boa notícia, porque há muito menos risco envolvido”, disse Vucic, falando na televisão.

Segundo os termos da amnistia, as pessoas são convidadas a entregar armas ilegais, incluindo armas de propriedade legal de nível militar que já não queiram, munições e material bélico, anonimamente e sem medo de serem processadas.

Os departamentos de polícia recomendaram às pessoas que possuam explosivos ou munições a não levá-los para as esquadras de polícia, pedindo que aguardem por pessoal treinado para removê-los e descartá-los.

Anteriormente, Vucic anunciara verificações adicionais aos proprietários de armas registados e a campos de tiro, maior presença policial nas escolas e alterações legais que prevêem penas mais longas de prisão para crimes relacionados com armas.

Também esta quarta-feira, a polícia disse ter detido o pai do suspeito no tiroteio da semana passada no centro da Sérvia, informou a agência de notícias Tanjug.

A Sérvia tem uma cultura de armas profundamente arreigada e, tal como os restantes países dos Balcãs Ocidentais, está inundada de armas de nível militar e de munições em mãos privadas após as guerras da década de 1990 que conduziram à dissolução da Jugoslávia.