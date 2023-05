Oito crianças mortas em ataque numa escola na Sérvia. Suspeito tem 14 anos

Nove pessoas morreram numa escola em Belgrado, na Sérvia, num ataque com arma de fogo. O suspeito é um adolescente de 14 anos que terá disparado contra um professor e vários estudantes com a arma de fogo que pertencia ao pai, confirmou a polícia sérvia em comunicado.

As vítimas mortais são oito menores e um segurança. O professor e um estudante estão em estado grave e correm perigo de vida, adiantou a agência de notícias Tanjug. Outras três crianças também ficaram feridas.

O suspeito do ataque, que frequentava o 7.º ano naquela mesma escola, foi detido ainda no local, colocado num carro de patrulha com a cabeça tapada e levado para uma esquadra. Não se conhecem as motivações do adolescente, que foi identificado apenas como "K.K." pelas autoridades, aponta a Associated Press.

O ataque ocorreu às 8h40 de Belgrado, menos uma hora em Lisboa, na Escola Básica Vladislav Ribnika​. Segundo os relatos de Milan Milosevic, pai de uma aluna que estava na sala no momento do ataque, o rapaz atirou primeiro ao professor e depois disparou aleatoriamente contra os colegas. A filha escapou ilesa, contou o pai à rádio N1.

Uma estudante de outra escola, na proximidades do local do ataque, disse à televisão sérvia RTS que viu "crianças a correrem para fora da escola a gritar", cita a Sky News: "Os pais vieram e houve pânico. Depois ouvi três tiros".

A escola e as ruas na vizinhança foram evacuadas. As imagens captadas no local mostram o aparato policial nas proximidades do estabelecimento, com agentes equipados com coletes anti-bala e protegidos com capacetes.