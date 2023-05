Lourinhã convida turistas a passearem pela vila com dinossauros

A rota turística dos dinossauros na Lourinhã, com 13 modelos em tamanho real, já está concluída, num investimento de 3,5 milhões de euros, que incluiu também obras de requalificação urbana, revelou o município.

Em declarações à Lusa, o vereador da Economia, Fundos Estruturais e Urbanismo da Câmara Municipal da Lourinhã, João Serra, disse que as obras de requalificação urbana e a rota dos dinossauros ficaram concluídas com o fim das obras do Parque Verde da Cegonha, onde foi instalado o último dos 13 modelos de dinossauros.

O investimento, que atingiu os 3,5 milhões de euros, visa "melhorar a qualidade de vida dos residentes, atrair novos residentes e turistas e dinamizar o comércio local", afirmou o autarca.

Foto Lourinhanosaurus - o “Lagarto da Lourinhã”. CM Lourinhã

"Quisemos requalificar o espaço urbano junto aos dinossauros para atrair pessoas", sublinhou.

A Mostra Urbana de Dinossauros é um percurso de três quilómetros pela vila da Lourinhã, acessível a todos, ao longo do qual os turistas podem observar modelos de dinossauros em tamanho real, como o Lourinhanhosaurus e o Dinheirosaurus, espécies cujos primeiros fósseis foram descobertos no concelho, ou o Tyrannosaurus Rex.

Foto O célebre T-Rex CM Lourinhã

Junto a cada dinossauro existem placas interpretativas com informação em português, inglês e em braille.

Os turistas podem complementar a visita com informação de audioguias disponíveis no site da Câmara da Lourinhã.

Foto O Pterodactylus CM Lourinhã

Ainda segundo o autarca da Câmara da Lourinhã, no distrito de Lisboa, no âmbito das obras de requalificação urbana, o município concluiu o Parque Verde da Cegonha e requalificou o eixo ribeirinho, criando uma nova centralidade na vila.

O Parque Verde da Cegonha, orçado em 800 mil, euros, inclui percursos pedestres e áreas para exercício físico ao ar livre, com circuito de manutenção, campo de jogos, parque infantil, anfiteatro informal e espaços verdes.

Foto CM Lourinhã

A requalificação do eixo ribeirinho dentro do perímetro da vila representou um investimento de cerca de 500 mil euros.

A autarquia reabilitou também o espaço público da Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa (552 mil euros), com a criação de percursos pedonais, melhoria da circulação automóvel e criação de áreas de estacionamento, introdução de áreas verdes, instalação de mobiliário urbano, modernização das infra-estruturas básicas e instalação de novos ecopontos e de pontos de carregamento para carros eléctricos.

A envolvente à Igreja do Castelo, monumento nacional dos finais do século XIV, teve obras de requalificação ambiental e paisagística (585 mil euros), com repavimentação, reorganização da circulação automóvel e do estacionamento, delimitação da circulação pedestre e instalação de novo mobiliário urbano, recuperando o miradouro existente no local.

Os antigos Paços do Concelho (485 mil euros) e a Casa dos Cantoneiros (75 mil euros) foram também requalificados. O projecto foi financiado por fundos comunitários.