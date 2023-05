A promulgação dos estados de alma

Tanto como uma explicação, a nota de Belém é a revelação do estado de alma do Presidente à procura do seu novo lugar na política portuguesa.

A nota da Presidência sobre a promulgação do novo regime de recrutamento e gestão de professores é uma majestosa revelação dos estados de alma de Marcelo Rebelo de Sousa no esplendoroso isolamento da sua nova função presidencial. Na nota, Marcelo dá conta de como tentou substituir-se, sem êxito, ao poder executivo do Governo; deixa no ar remoques por ter de aprovar um diploma que o põe contra os professores; e, no seu habitual tom professoral, deixa avisos sobre as feridas abertas com a “recuperação faseada do tempo docente” ou sobre o temor de “mais um ano acidentado” nas escolas, como os três anteriores.