Von der Leyen celebra Dia da Europa em Kiev

Volodymyr Zelensky apaga o Dia da Vitória da Rússia do calendário oficial ucraniano, e alinha o país com a UE na comemoração do aniversário da Declaração de Schuman.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estará esta terça-feira em Kiev, para assinalar o Dia da Europa ao lado do Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, naquela que será a sua quinta visita depois da invasão do país pela Rússia, e provavelmente a mais simbólica até à data, tendo em conta que o 9 de Maio também é dia de celebração do Dia da Vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial.

“A presidente Ursula von der Leyen viajará para Kiev para reforçar a mensagem de cooperação e apoio incondicional da União Europeia à Ucrânia”, confirmou o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, dando conta da satisfação da líder do executivo comunitário por poder participar nas primeiras celebrações oficiais do Dia da Europa na Ucrânia.

Esta segunda-feira, o Presidente ucraniano entregou um projecto de lei ao Parlamento de Kiev, para que a comemoração da vitória das forças aliadas sobre a Alemanha, que na Ucrânia se fazia segundo a tradição russa, a 9 de Maio, aconteça um dia antes, na data em que foi assinada a capitulação, para ficar alinhada com o resto do “mundo livre”.

Assim, no calendário oficial da Ucrânia o dia 8 de Maio passará a ser oficialmente o “Dia da Memória e da Vitória sobre o Nazismo na Segunda Guerra Mundial”, enquanto o dia 9 de Maio, assinalará o Dia da Europa: como frisou Zelensky, à semelhança dos Estados-membros da União Europeia, o seu país celebrará a assinatura da chamada Declaração de Schuman, considerada a base do projecto de integração europeia.

Por motivos de segurança, não foram divulgados mais detalhes sobre a deslocação da presidente da Comissão Europeia à Ucrânia. Também não foi avançada a agenda da sua reunião com Zelensky, apenas que “a visita se focará em várias dimensões do relacionamento da UE com a Ucrânia”, com o mesmo porta-voz a conceder que “o processo de alargamento será, seguramente, uma de muitas matérias que serão abordadas”.

A Comissão Europeia já fez chegar ao Conselho da UE a sua proposta para o 11.º pacote de sanções contra a Rússia, mas desta feita Ursula von der Leyen preferiu não fazer um anúncio formal das novas medidas antes de os Estados-membros terem oportunidade de fazer uma primeira avaliação.

“Este novo pacote tem como objectivo garantir a eficácia das medidas restritivas anteriormente aprovadas contra a Rússia, e evitar que elas possam ser contornadas, para que o fornecimento de bens cuja exportação foi proibida não encontra um caminho alternativo [através de países terceiros] para poder alimentar o complexo militar industrial de Moscovo”, afirmou Eric Mamer.