Von der Leyen leva equipa a Kiev para aprofundar a cooperação com o Governo do país

Naquela que será a sua quarta visita a Kiev desde que a Rússia iniciou a sua guerra de agressão contra a Ucrânia, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, far-se-á acompanhar por mais de metade da sua equipa de comissários, para uma reunião plenária com o Presidente Volodymyr Zelensky, e os membros do seu Governo, com uma longa agenda de trabalhos: além de uma avaliação preliminar dos passos dados desde que a Ucrânia obteve o estatuto de candidata à adesão à União Europeia, serão discutidas questões sectoriais relacionadas com o apoio humanitário, económico ou militar dos 27 e ainda os planos para o financiamento da reconstrução do país no fim da guerra lançada pela Rússia.