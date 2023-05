Bruno e os amigos criaram um robô que diz o que se está a fazer sobre esclerose múltipla

Entra-se no How About Coffee e não tarda muito até que se sinta a presença de Bruno Amaral. Entre as plantas, há origamis às cores que ele fez. No balcão, encontram-se cartões com o projecto que criou. Logo na entrada, há até uma mesa com o seu nome, no sistema informático do café – as outras são numeradas. “Estamos aqui porque foi onde comecei o Gregory MS, quando estávamos em pandemia”, diz-nos o próprio Bruno Amaral. Foi este então o local que escolheu para nos apresentar o tal projecto que criou, o Gregory MS, que é uma ferramenta de inteligência artificial para nos informar sobre o que a investigação científica está a produzir sobre a esclerose múltipla. É neste café em Lisboa que está frequentemente a trabalhar no Gregory.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt