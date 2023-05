Alguém deixou centenas de quilos de massa num riacho de Nova Jérsia e a polícia quer saber porquê

Nina Jochnowitz for Old Bridge/Facebook

Que o estado norte-americano de Nova Jérsia adora comida italiana, já o sabíamos — mas nunca pensámos que resultaria em quilos de massa espalhados na natureza. Esta semana, a cidade de Old Bridge tentou resolver o mistério dos montes de massa que apareceram nas margens de um riacho. E há quem acredite já ter a resposta.

"Há um monte de massa na margem do ribeiro”, afirmou Nina Jochnowitz ao New York Times, recordando a chamada de um vizinho que lhe contava o que tinha acabado de ver.

A cientista, que em tempos tentou candidatar-se, sem sucesso, a um cargo na autarquia local, costuma receber queixas de habitantes que esperam que interceda junto da câmara municipal. Contudo, destaca, os temas nunca foram além dos problemas com a recolha do lixo ou o fogo-de-artifício.

Segundo Nina, alguém terá despejado entre 130 e 220 quilos de massa na floresta e as fotografias que publicou no Facebook comprovam-no.

Assim que as imagens começaram a circular nas redes sociais, multiplicaram-se as teorias sobre quem poderia ter deixado a massa ali e porquê. Avançaram-se algumas hipóteses: um restaurante ou um serviço de catering de um casamento que calculou mal as doses.

Até o estado da massa quando foi deixada na margem do riacho está a provocar discórdia: o presidente da câmara disse que foi deixada no local ainda crua e que a chuva fez com que ficasse com um aspecto cozinhado. Já Nina Jochnowitz acredita que a massa foi deixada na floresta já cozinhada.

Entretanto, os funcionários da autarquia limparam a zona e a polícia está a investigar o caso. Contudo, Nina acredita que já descobriu os culpados: "É uma residência privada e estou a falar com a família através de uma pessoa que os conhece", afirmou ao mesmo jornal, sem adiantar mais detalhes.

"Agora rio-me, mas é muita massa. Espero que quem fez isto não esteja a comer tantos hidratos de carbono como os que cozinhou.”