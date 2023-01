Em Espanha nasceu uma ilha de toalhitas – e tudo por causa do lixo que deitamos na sanita

O monte tem aumentado cada vez mais, principalmente quando chove demasiado. Segundo os ambientalistas, a única solução é retirar as toalhitas do mercado.

Sabemos que o lixo que deitamos pela sanita vai sempre ter aos rios e mares e é para evitar que isto aconteça que existem os caixotes. Mesmo assim, são ainda muitas as pessoas que continuam a utilizar a sanita para este efeito e, na cidade espanhola de Córdova, o impensável aconteceu: o lixo acumulou-se de tal forma no rio Guadalquivir deu origem a uma ilha de toalhitas humedecidas, escreve o jornal Cordopolis.

Segundo a mesma fonte, este monte de lixo é formado pelas toalhitas dos produtos de bebé e de maquilhagem. Há anos que moradores e ambientalistas alertam para o problema, mas a ilha tem aumentado cada vez mais.

A par disto, em cima do lixo nasceu vegetação, o que torna difícil que quem passa perceba que não é natureza, mas sim um monte de resíduos e lama trazidos pelo rio. “Alguém pensou, então, em deixar aquilo ali, porque tinha crescido vegetação. O problema é que quando sai a lama envolvente, surgem as camadas de toalhitas”, explicou o ambientalista Pepe Larios ao mesmo jornal, acrescentando que estas chegam até esta zona através do colector de água residual que está no cais.

Cómo se ha formado una isla de toallitas y sedimentos en el río Guadalquivir https://t.co/QZDpx4BjEs — CORDÓPOLIS (@cordopolis_es) January 18, 2023

O monte tem mais de um metro e meio de altura e aproximadamente 15 metros cúbicos, revela o diário Él Dia de Córdoba.

É por este cano que a água da chuva é escoada, mas, quando a precipitação aumenta, o nível da água sobe a arrasta as toalhitas que estão no esgoto até à ilha e às margens do rio.

Como estas toalhitas não são biodegradáveis, o ambientalista defende que não há outra solução a não ser retirá-las do mercado e destruir a ilha.

Segundo o Él Dia, que cita o mesmo ambientalista, de vez em quando, a Emacsa, Empresa Municipal de Águas Residuais de Córdoba, costuma retirar as toalhitas, mas quando não o faz estas acabam por ser arrastadas pelo rio.

O monte de lixo é também um problema para as aves que ficam com o bico preso. Neste momento, o município iniciou os trabalhos de limpeza e retirada da vegetação com maquinaria pesada e o ambientalista apela à população para não deitar lixo na sanita.