Estátua de uma sereia “provocante” está a dar que falar em Itália

A estátua de uma sereia, criada pelos alunos de uma escola de arte italiana a pedido da autarquia da cidade de Monopoli, perto de Bari, está a gerar indignação na localidade (e fora dela) depois de algumas pessoas a considerarem “muito provocante”.

A obra ainda não foi oficialmente inaugurada, mas nas redes sociais já circulam fotografias de quem não aprovou a escultura e também de quem até achou piada. “Parece uma sereia com dois seios de silicone e, principalmente, um rabo enorme nunca antes visto numa sereia. Pelo menos que eu conheça”, escreveu no Facebook a actriz Tiziana Schiavarelli, citado pelo Corriere della Sera.

“PS: não me importo, mas divirto-me muito com isso. Quem sabe se vai virar mais uma atracção para os turistas", completou. Segundo o mesmo jornal, a estátua foi colocada numa praça onde se situa um parque infantil construído em homenagem à neurologista Rita Levi-Montalcini, distinguida com o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1986, que morreu em 2012.

Em reposta às críticas, Adolfo Marciano, director da escola de arte Luigi Rosso destacou que o monumento criado pelos estudantes é uma “homenagem à grande maioria das mulheres curvilíneas” e foi aprovado de antemão pelo presidente da câmara.

“Os alunos reuniram-se e tiveram a ideia de uma sereia”, declarou citado pelo Guardian, acrescentando que a autarquia encomendou várias estátuas, incluindo uma com o tema mar.

“Vemos anúncios na televisão com modelos muito magras, mas a sereia é como uma homenagem à grande maioria das mulheres curvilíneas, principalmente no nosso país. Teria sido muito desagradável se tivéssemos representado uma mulher extremamente magra”, defendeu.

Esta não é a primeira vez que uma estátua gera controvérsia em Itália. Em 2021, na cidade de Sapri, a escultura de bronze “Uma ofensa às mulheres”, que mostra uma mulher com um vestido transparente foi vista como uma obra sexista.

Em Portugal, uma estátua de António Guterres, em Vizela, também provocou contestação, mas neste caso por causa dos 89.980 euros necessários para a construir.