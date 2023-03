“Estranho” e “ridículo”. Estátua de António Guterres gera contestação em Vizela

A inauguração de uma estátua de António Guterres, em Vizela, no valor de 89.980 euros, está a gerar críticas entre a população local, que embora enalteça o papel do antigo primeiro-ministro no dealbar da cidade considera o valor gasto “estranho” e “ridículo” em época de crise. A escultura, descerrada no passado domingo, dia 19, a propósito da comemoração dos 25 anos da elevação de Vizela a concelho, foi adjudicada, através de ajuste directo, à empresa Artecanter — Indústria Criativa, Lda, com a qual a Câmara de Vizela, liderada por Victor Hugo Salgado (PS), celebrou, desde 2011, 16 contratos públicos, 12 dos quais por ajuste directo.

