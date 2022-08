Uma estátua anti-Putin apareceu num parque infantil, em Nova Iorque

Os “Putins vermelhos” têm sido espalhados pelo mundo. Depois de Barcelona e Paris, foi a vez de Nova Iorque receber uma estátua do líder russo que determinou a invasão da Ucrânia a 24 de Fevereiro último.

A estátua foi criada pelo artista francês James Colomina, conhecido por colocar estátuas vermelhas em locais inesperados sem anúncio prévio.

Na sua página do Instagram, Colomina partilhou fotografias da estátua e das crianças que se cruzam com ela no parque infantil. A escultura de Vladimir Putin "visa denunciar o absurdo da guerra e destacar a coragem das crianças quando confrontadas com situações violentas e catastróficas", lê-se na publicação.

Imagens da agência Reuters mostram crianças a colocar areia na cabeça e corpo do Presidente russo, assim como a apontar-lhe armas e até a colocar o dedo no seu ouvido.