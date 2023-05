Furioso por não ter munições, líder do grupo Wagner anuncia retirada de Bakhmut

Reuters/PRESS SERVICE OF "CONCORD"

O comandante do grupo paramilitar russo Wagner anunciou a retirada dos seus soldados de Bakhmut na próxima semana, responsabilizando a liderança política e militar da Rússia por não lhe serem fornecidas as munições suficientes para os combates.

Yevgeny Prigozhin​ marcou a data da saída para a próxima quarta-feira, 10 de Maio, num vídeo em que surge rodeado de homens da sua milícia e em que repete críticas que tem vindo a fazer nos últimos meses. “Estamos a receber não mais do que 30% das nossas necessidades [de munições], motivo pelo qual as nossas baixas são muito maiores do que seria suposto”, afirma.

Não é certo que a ameaça de retirada venha efectivamente a ser cumprida, uma vez que Prigozhin já noutras ocasiões disse coisas que mais tarde catalogou como “piadas”.

Mas o líder do grupo, que ganhou notoriedade pelo seu envolvimento pessoal na guerra e pelo tom crítico que adoptou perante as Forças Armadas regulares russas, mostrou-se exasperado num outro vídeo divulgado na noite de quinta-feira, no qual insultou o ministro da Defesa e o actual comandante da tropa russa na Ucrânia.

Aparecendo rodeado por corpos de soldados do grupo Wagner que diz terem sido mortos nesse mesmo dia, Prigozhin dirige-se à câmara muito irritado e a gritar. “Faltam-nos munições! 70%! Shoigu! Gerasimov! Onde estão a porra das munições?”, diz a dado momento, interpelando directamente o ministro e o mais alto responsável militar russo, a quem chama, entre outras coisas, “cabrões”.

“Há contas fáceis de fazer”, diz Prigozhin: “Se nos derem as munições que precisamos, haverá cinco vezes menos corpos aqui.”

A alegada falta de munições para a batalha de Bakhmut tem sido um tema recorrente nas mensagens do líder do grupo Wagner nos últimos meses, a que Moscovo responde com sucessivas promessas de que vai resolver o problema. Ainda na terça-feira, Shoigu afirmou que a indústria de armamento está a aumentar o volume e o ritmo de produção.

Este parece ser, no entanto, e de acordo com analistas que acompanham o grupo Wagner, o vídeo de Prigozhin mais irritado e abertamente hostil para com a liderança política e militar russa.

“Os meus rapazes não vão sofrer baixas injustificadas e inúteis em Bakhmut sem munições”, diz no vídeo em que anuncia a retirada, novamente arremetendo contra Gerasimov e Shoigu: “Se por causa da vossa inveja não querem dar ao povo russo uma vitória em Bakhmut, o problema é vosso.”

O analista militar americano Rob Lee comentou no Twitter que o grupo Wagner “recebeu apoio preferencial” do Ministério da Defesa russo, mas que este, agora, estará a “racionar munições antes da contra-ofensiva ucraniana”. “O ministério tem de defender toda a frente, mas Prigozhin só se preocupa com tomar Bakhmut”, acrescentou.