O feito acontece 33 anos depois de terem chegado ao segundo título com Maradona. Nápoles só precisava de um empate, e foi exactamente isso que conseguiu com um empsate 1-1 frente à Udinese, depois de ter estado a perder. Ainda com cinco jornadas por disputar, já ninguém irá conseguir apanhar o clube.

Saiba mais: