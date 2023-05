Greves dos maquinistas chegam ao fim após acordo com a CP

O comunicado não esclarece qual o conteúdo do acordo que permite por fim ao ciclo de sucessivas greves convocadas, mas o PÚBLICO apurou que as reivindicações salariais foram satisfeitas.

A CP - Comboios de Portugal chegou nesta quinta-feira a acordo Sindicato Nacional dos Maquinistas (SMAQ), pondo fim a um período de instabilidade laboral que durava desde o início do ano. O sindicato exigia um aumento salarial alinhado com o valor da inflação e melhores condições para os maquinistas da empresa ferroviária.

A transportadora, em comunicado a que o PÚBLICO teve acesso, ressalva que "após um período de negociações intensivas" chegou a um acordo "alcançado com a colaboração do Ministério das Infra-estruturas, que mediou as conversas entre as partes envolvidas". A empresa aproveitou para agradecer ao sindicato a "disponibilidade e empenho nas negociações que permitiram chegar a um entendimento satisfatório para ambas as partes".

No entanto, o comunicado não esclarece qual o conteúdo do acordo alcançado que agora permite por fim ao ciclo de sucessivas greves convocadas, assegurando uma maior fiabilidade na operação ferroviária.

António Domingues, presidente do SMAQ disse ao PÚBLICO que não divulga os termos do acordo, mas confirma que há um “acordo de princípio” que permite estabelecer a paz laboral pelo menos até ao fim do ano, admitindo explicitamente o fim das greves. A principal reivindicação, que era salarial, foi satisfeita.

Há outros sindicatos que ainda não assinaram acordo com a CP, mas o dos maquinistas é o que faz mais “mossa” nas greves.

Durante todo o mês de Abril, a greve do sindicato dos maquinistas às horas extraordinárias suprimiu centenas de comboios, com efeitos mais significativos nos serviços Alfa Pendular e Regional. A 6 de Abril assinalou-se uma greve durante 24 horas.