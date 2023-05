BCE abranda, mas não se sabe ainda quando irá parar

Entre os “falcões” que querem manter uma luta agressiva contra a inflação e as “pombas” que consideram que para evitar uma recessão profunda é tempo de esperar para ver, Christine Lagarde deu a conhecer esta quinta-feira a que consenso foi possível chegar dentro do conselho de governadores do Banco Central Europeu (BCE): as taxas de juro sobem de forma mais lenta em Maio, mas com um aviso de que não deverão ainda ficar por aqui.

