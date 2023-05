Rússia diz que Ucrânia atacou Kremlin com drones numa tentativa falhada de matar Putin

O Kremlin afirmou que dois drones foram utilizados no alegado ataque à residência de Putin na cidadela do Kremlin, mas que foram desactivados pelas defesas russas.

A Rússia acusou, nesta quarta-feira, a Ucrânia de ter atacado o Kremlin com drones durante a noite, numa tentativa falhada de matar o Presidente Vladimir Putin.

O Kremlin afirmou que dois drones foram utilizados no alegado ataque à residência de Putin na cidadela do Kremlin, mas que foram desactivados pelas defesas russas.

Em comunicado, o Kremlin afirmou que a Rússia se reserva no direito de retaliar — um comentário que sugere que Moscovo poderá utilizar o alegado incidente para justificar uma nova escalada na guerra com a Ucrânia.

As autoridades ucranianas não comentaram de imediato as acusações.

"Dois veículos aéreos não tripulados foram apontados ao Kremlin. Como resultado de acções oportunas tomadas pelos militares e serviços especiais com o uso de sistemas de guerra de radar, os dispositivos foram colocados fora de acção", referiu o Kremlin.

"Consideramos estas acções como um acto terrorista planeado e um atentado contra a vida do Presidente, levado a cabo na véspera do Dia da Vitória, o desfile de 9 de Maio, no qual está também prevista a presença de convidados estrangeiros”, acrescentou.

"O lado russo reserva-se o direito de tomar medidas de retaliação onde e quando considerar adequado", concluiu o Kremlin.

Segundo a agência noticiosa RIA, Putin não se encontrava no Kremlin na altura do ataque, estando a trabalhar nesta quarta-feira na sua residência de Novo Ogaryovo, nos arredores de Moscovo.