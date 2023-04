Mães são as que mais orientam filhos sobre sexualidade, diz estudo

Falar sobre sexo com os filhos deixou de ser tabu para muitas famílias, mas, assim como acontece com outras responsabilidades parentais, é a mãe a maior responsável por dar essa orientação. Segundo uma pesquisa online respondida por 2000 adultos de todas as regiões do Brasil, 64% dos que receberam educação sexual de familiares disseram ter tido esse diálogo com a mãe — mais do que o dobro dos que citaram o pai, apenas 27%.

