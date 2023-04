A casa de Isabela e Alexandre é uma pizzaria na Maia

O Cordaro tem uma carta “enxuta” feita de pizzas italianas com massa de fermentação lenta e receitas inspiradas na família do casal Isabela e Alexandre.

Isabela Cordaro chegou ao Porto com “um estojo de facas e duas gatas”, há uns anos, pela mão de Alexandre Miranda. Estudaram na mesma turma quando eram adolescentes, numa São Paulo tão grande que os impediu de manter um contacto próximo, e reencontraram-se já adultos, ele com formação em Audiovisual e Gestão e experiência em cozinha, ela vinda do Cordon Bleu, em Londres, e com passagem por vários restaurantes brasileiros. A comida acabou por reunir estes dois paulistas, agora com 37 anos. Assentaram, por ora, na Maia, com uma pizzaria de porta aberta para um bairro residencial e com nome de família, Cordaro.