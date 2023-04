Lucros do Montepio mais que triplicam, para 35,3 milhões, com subida da Euribor

O Banco Montepio registou lucros de 35,3 milhões de euros no primeiro trimestre de 2023, mais do triplo face aos 11,4 milhões de euros do mesmo período de 2022, revelou esta sexta-feira a instituição. Esta subida de resultados fica a dever-se, em grande parte, à subida da taxa Euribor na carteira de crédito à habitação.

“Num contexto de maior eficiência operacional”, refere em comunicado ao mercado, o rácio cost-to-income (relação dos custos sobre os proveitos) fixou-se em 50,2%, verificando-se ainda “uma melhoria significativa do risco de balanço com o rácio de crédito non-performing (NPE), ou exposições não-produtivas, a quebrar a barreira dos 5%, fixando-se em 4,8%”.

“A evolução favorável foi determinada pelo aumento do produto bancário, com destaque para a margem financeira e para as comissões, e pela maior reversão do custo com imparidades e provisões, em particular as relacionadas com o risco de crédito — não obstante o peso das contribuições regulatórias para o sector bancário que ascenderam a 11,3 milhões de euros”, lê-se no comunicado.

A margem financeira (diferença entre juros pagos nos depósitos e cobrados no crédito) cresceu 70,4%, para 90,2 milhões de euros, beneficiando do aumento das taxas de juro. E as comissões subiram 8,7%, para 32,7 milhões de euros.

Menos positiva foi a evolução dos depósitos de clientes, que totalizaram 12.678 milhões de euros no final de Março, menos 437 milhões de euros face ao valor apurado no final de 2022. Para esta evolução contribuiu a variação dos depósitos dos clientes particulares (-378 milhões de euros), a que não será alheia o aumento de subscrições de Certificados de Aforro, embora essa razão não seja referida, e a dos clientes empresariais (-59 milhões de euros).

Também o crédito a clientes (bruto) totalizou 11.971 milhões em 31 de Março de 2023, menos 2,3% do que em período homólogo, “materializando a estratégia de contínua redução das exposições não-produtivas, com o crédito NPE a registar uma redução de 74 milhões de (-11%) face ao valor apurado no final de 2022, fixando-se em 573 milhões de euros”.

Os custos operacionais totalizaram 65,9 milhões de euros nos primeiros três meses de 2023, mais 13,7% do que em igual período do ano passado. Para este aumento contribuíram os custos com pessoal, que subiram 17,6%, para 41,8 milhões de euros, devido, essencialmente, aos custos do programa de redução de trabalhadores. Sem este factor, os custos com pessoal teriam aumentado apenas 6,6%, refere o banco.

No final de Março, o grupo Banco Montepio tinha 3409 trabalhadores, mais três do que em Dezembro passado. A rede do Montepio em Portugal manteve-se em 239 agências.

A instituição, detido pela Associação Mutualista Montepio Geral, destaca que os resultados alcançados no primeiro trimestre de 2023 permitiram reforçar os rácios de capital para níveis confortavelmente acima dos requisitos regulamentares, com um aumento significativo da rendibilidade consubstanciada num ROE (Return on Equity) de 9,3%.