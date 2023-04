Escolas reforçam aposta nos programas digitais, mas oferta para executivos diminuiu

A formação destinada a executivos com uma componente digital parece ter vindo para ficar nas instituições de ensino superior. Na lista que o PÚBLICO divulga nesta edição, há um aumento de 50% no número de cursos em formato b-learning, que cruzam sessões presenciais e online, face ao semestre anterior. Em quatro anos, aumentou mais de 18 vezes. Em relação à última actualização, feita em Setembro, verifica-se uma ligeira descida da oferta total, especialmente nas pós-graduações.

São 94 os cursos em formato b-learning – ou blended learning, designação em inglês que faz referência ao cruzamento de ambientes digitais e físicos nos programas formativos – listados nesta edição. A base de dados é construída a partir de informação recolhida junto das próprias instituições de ensino superior.

Face a Setembro, há cerca de 30 cursos em formato misto a mais nesta lista. É neste tipo de curso que se verifica a maior subida em termos de oferta formativa. Os cursos feitos inteiramente à distância estabilizaram em torno dos 170.

O momento de viragem na relação das instituições ensino superior com os ambientes digitais na formação foi a pandemia de covid-19, que obrigou as universidades, politécnicos e escolas de Negócios a transferir para as plataformas online as suas aulas, num contexto de emergência. Em 2019, antes da pandemia, a lista de formação para executivos que o PÚBLICO divulga regularmente tinha apenas 14 cursos em modelo online ou em b-learning. Hoje são mais de 260, divididos entre as duas modalidades. Ou seja, a oferta cresceu mais de 18 vezes no espaço de quatro anos.

A base de dados divulgada pelo PÚBLICO não inclui licenciaturas. São elencados neste suplemento mestrados e doutoramentos, que conferem formalmente um grau de ensino superior, mas também pós-graduações, cursos executivos e outras formações que, não passando pelo crivo da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), dão direito a um diploma com o selo de uma universidade ou instituto politécnico.

Ao todo, são 1167 os cursos presentes nesta lista, menos cerca de três dezenas face à última edição. Isto é, uma quebra de 2,75% na oferta formativa. Esta redução dos cursos disponibilizados na área de gestão e negócios é especialmente evidente no caso das pós-graduações. Estão listadas neste suplemento 423, menos 41 do que no semestre passado. Também há menos 12 mestrados, que totalizam agora 313 cursos. A lista inclui ainda 204 cursos executivos, um número semelhante ao verificado em Setembro.

Da oferta de formação para executivos constam igualmente 23 MBA. São menos seis do que há seis meses, mas não houve mexidas na oferta das principais escolas de Negócios. Os preços cobrados também se mantêm genericamente estáveis, apesar de o momento económico ser marcado pela inflação. Em média, um MBA executivo custa cerca de 20 mil euros.

Os MBA são a oferta-estrela nesta área de ensino, com preços situados entre os 1000 euros cobrados pela Coimbra Business School (do Instituto Politécnico de Coimbra) por um MBA em Auditoria Interna, um curso de 40 horas, e os 39.500 euros necessários para fazer o The Lisbon MBA International, formação de um ano inteiro, dividida entre Lisboa e Boston (EUA), fruto de uma parceria entre a Católica Lisbon School of Business and Economics, a Nova School of Business and Economics e a Sloan School of Management do MIT (EUA).

A lista do PÚBLICO integra 42 instituições de ensino superior, um número que não sofre alterações face à edição anterior deste suplemento. Destas, 13 são organizações privadas. Estão ainda incluídas na base de dados todas as 29 universidades e politécnicos que compõem a rede pública do ensino superior, entre as quais está a Universidade Aberta, especializada em ensino à distância.

Mais de 40% dos cursos listados estão sediados na Área Metropolitana de Lisboa, sobretudo em Lisboa (327) e Cascais (66), ao passo que perto de 20% da oferta se concentra em torno do Porto – 102 cursos na segunda cidade do país e 106 em Matosinhos. A oferta do ensino superior destinada a executivos alarga-se, porém, a 39 municípios.

Este alargamento da oferta a praticamente todo o país explica-se pelo facto de, nos últimos anos, o ensino politécnico se ter alargado a novos municípios onde são ministrados cursos técnicos superiores profissionais (“cursos curtos”, de dois anos). As instituições de ensino têm aproveitado as instalações descentralizadas do concelho onde estão sediadas para criar ofertas também na área da formação para executivos.