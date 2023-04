Bernie Sanders declara apoio a Biden e descarta nova candidatura

Senador do Vermont afirma que “a última coisa” que os EUA precisam “é de Donald Trump ou de outro demagogo de extrema-direita”.

Bernie Sanders, senador do Vermont e antigo adversário de Joe Biden e de Hillary Clinton nas primárias do Partido Democrata em 2020 e em 2016, respectivamente, declarou publicamente o seu apoio à reeleição do actual chefe de Estado norte-americano, pondo definitivamente de lado uma nova candidatura à Casa Branca.

“A última coisa de que este país precisa é de Donald Trump ou de outro demagogo de extrema-direita a tentar sabotar a democracia americana, ou a retirar às mulheres o direito de escolha, ou a não responder à crise da violência armada, ou ao racismo, sexismo ou homofobia”, declarou Bernie Sanders, de 81 anos, em entrevista à Associated Press divulgada esta terça-feira.

“Por isso, contem comigo para fazer o possível para que o Presidente [Joe Biden] seja reeleito”, afirmou, acrescentando contudo ser cedo para falar sobre o seu eventual papel na campanha democrata.

Sanders recusou ainda pronunciar-se sobre uma nova candidatura ao Senado, onde representa o estado do Vermont desde 2007.

O democrata Joe Biden, de 80 anos, anunciou esta terça-feira a sua decisão de concorrer a um segundo mandato na Casa Branca.

O ex-Presidente republicano Donald Trump, derrotado por Biden nas urnas em 2020, anunciou em Novembro uma nova candidatura presidencial, enfrentando contudo uma série de casos judiciais que podem penalizar a sua campanha. Esta terça-feira, começou a ser julgado por uma queixa de violação da jornalista E. Jean Carroll.