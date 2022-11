Trump anuncia candidatura à Casa Branca para tentar secar oposição interna

Donald Trump conta com o apoio da sua base eleitoral para tirar fôlego a outros possíveis candidatos do Partido Republicano, apresentando-se como o candidato inevitável nas eleições primárias.

O anterior Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou a sua terceira candidatura consecutiva à Casa Branca na noite de terça-feira (hora local), uma semana depois de o eleitorado norte-americano ter rejeitado, nas eleições para o Congresso, a maioria dos candidatos do Partido Republicano que se recusaram a aceitar a vitória de Joe Biden em 2020.

Pouco antes de subir a um palco na sua mansão de Mar-a-Lago, na Florida, para confirmar uma decisão que foi tomada antes das eleições da semana passada — e de que poucos duvidavam desde a derrota na eleição presidencial de Novembro de 2020 —, Trump formalizou a sua candidatura a 2024 com a entrega dos documentos necessários à comissão eleitoral norte-americana.

Ao contrário do que aconteceu nas outras duas candidaturas, Trump chega a 2022 com uma bagagem muito mais pesada do que quando se apresentou como um candidato anti-sistema, em 2016, ou como um Presidente em exercício com um registo histórico de nomeações de juízes conservadores para o Supremo Tribunal, em 2020.

Nos últimos dois anos, desde a derrota na eleição presidencial de 2020, Trump centrou o seu discurso nas queixas infundadas de fraude eleitoral, há muito desmentidas e nunca provadas nos tribunais; e exigiu a centenas de candidatos republicanos às eleições para o Congresso e para vários cargos estaduais, realizadas na semana passada, que repetissem essas queixas durante a campanha, se quisessem contar com o seu apoio.

No final, a estratégia de Trump — que o próprio garantiu ser a chave para uma vitória esmagadora do Partido Republicano nas eleições para a Câmara dos Representantes e para o Senado — contribuiu para uma prestação republicana muito aquém do que se esperava, com 170 dos 300 candidatos que alinharam pelo discurso de negação da vitória de Biden a serem derrotados por adversários do Partido Democrata.

Uma semana depois, o Partido Republicano está a um lugar de garantir a maioria na Câmara dos Representantes e já sabe que não conseguiu tirar a maioria no Senado ao Partido Democrata. Em termos históricos, as eleições intercalares da semana passada não só não puseram o controlo total do Congresso nas mãos dos republicanos, como foram as mais bem-sucedidas dos últimos 60 anos para o partido que apoia o Presidente dos EUA em exercício, neste caso o Partido Democrata.